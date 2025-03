Arezzo, 6 marzo 2025 – Circolo Schermistico Aretino “Campione Italiano” a Squadre U14

A Baronissi si è tenuto il Grand Prix Nazionale Under 14 a Squadre di Fioretto, un evento che ha visto il Circolo Schermistico Aretino schierare due squadre: Niccolò Muratori Mezzera, Jacopo Scatragli, Davide Toscanini e Costantino Marmorini nella categoria Maschetti/Giovanissimi ed Alice Stanganini, Caterina Ceccherini e Federica Gamberini nelle Ragazze/Allieve. Queste ultime hanno dato prova di grande talento, iniziando il loro percorso con un girone preliminare impeccabile, dove hanno sconfitto senza difficoltà le avversarie di Pisa (45/23), Empoli (45/14) e Capitolina Scherma (45/22).

Prime nel tabellone di eliminazione diretta, le nostre giovani atlete hanno continuato a brillare, superando il Club Scherma Roma con un punteggio schiacciante di 45 a 9 e poi imponendosi nuovamente sulle avversarie del Pisascherma con un 45 a 27. Nella semifinale contro Comini Padova, la squadra Aretina ha mostrato massima concentrazione e determinazione, decisa a tornare in finale dopo aver conquistato l'argento nella scorsa edizione. Stoccata dopo stoccata, hanno incrementato il loro vantaggio, chiudendo l'assalto con un punteggio di 45 a 22 e guadagnandosi così l'accesso alla finalissima per l'oro contro la forte formazione di Jesi. La tensione e la stanchezza accumulate in quasi 8 ore di competizione hanno messo a dura prova entrambe le squadre, che si sono alternate al comando in un assalto finale ricco di colpi di scena, mantenendo tutti con il fiato sospeso fino alla penultima frazione, con il punteggio in perfetto equilibrio: 40 a 39 per la squadra Aretina. Il match conclusivo ha visto Federica Gamberini affrontare Maria Vittoria Trombetti del Club Scherma Jesi. L'atleta Jesina, grazie alla sua rapidità e alle lunghe leve, ha sorpreso Gamberini, portandosi a una sola stoccata dalla vittoria. Ma proprio quando il titolo sembrava nelle mani della squadra di Jesi, Federica ha reagito con determinazione. Stoccata dopo stoccata, è riuscita a ribaltare il pronostico, mettendo a segno una splendida parata e risposta, e conquistando la finale con un punteggio finale di 45 a 44.

Nella stessa giornata, poco prima la suqadra dei maschieti e Giovanissimi si era aggiudicato un bellisimo Bronzo.

Anche per loro brillante prestazione partita con tutte vittorie nel Girone preliminare, contro Club Scherma Salerno 36/13 e contro Rekord Scafati Scherma 36/4. Numero 3 del tabellone di eliminazione diretta, vedono scontrarsi inizialmente contro la squadra di La Spezia, battuta per 36 a 13 per poi affrontare nell’assalto valevole per l’accesso alla semi finale, la Comense Scherma superata per 36 a 22.

Purtroppo, la squadra ha dovuto arrendersi alla forte formazione di Scherma Brescia, poi vincitrice della gara, con un punteggio di 36 a 21. Nonostante la sconfitta, i nostri Giovanissimi possono essere orgogliosi del loro percorso e del bronzo conquistato.

Con un oro e un bronzo recentemente conquistati e gli ultimi brillanti risultati, i nostri atleti hanno messo in luce non solo straordinarie abilità tecniche, ma anche un eccezionale spirito di squadra e una tenacia ammirevole. Il tutto fa ben sperare la società Amaranto per il finale di stagione ricco di appuntamenti importanti.