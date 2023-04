Ciclismo, Vincenzo rigirozzo vince la classifica finale del Trittico di Maremma

Grosseto, 3 aprile 2023 - Con un superlativo finale, Vincenzo Rigirozzo si aggiudica la terza prova e la classifica finale del 17simo Trittico di Maremma, in virtù dei 32 punti conquistati nelle tre prove disputate. Rigirozzo succede al grossetano Marco Giacomi vincitore dell’edizione del 2022. Nella prima partenza a vincere la gara è stato il senese Rodolfo Liccione che ha sperato sino all’ultimo di vincere anche la classifica finale con i suoi 29 punti all’attivo. Buona anche quest’anno la partecipazione con poco più di 300 corridori al via nelle tre prove disputate. La manifestazione è stata organizzata dal Team Marathon Bike in collaborazione con la Uisp ciclismo di Grosseto, e supportata dalla Banca Tema e il supermercato Carrefour di via Einaudi di Grosseto. Diciassette edizioni ininterrotte per questa manifestazione diventata un appuntamento fisso per i più forti cicloamatori in circolazione che arrivano in maremma per sfidarsi nei giorni di mercoledì. Partenza alle 15.30 dal Grilli per i 97 corridori al via che nel finale hanno dovuto affrontare la temutissima salita di Vetulonia. Nella prima partenza, nota di merito per Felice Conforti e Davide Bianchi scattati subito dopo il via e autori di circa 66 chilometri di fuga e ripresi a 6 chilometri dall’arrivo. Infatti dal gruppo si staccavano in tre: il vincitore Rodolfo Liccione, Samuele Tartaglia e Apollonio Davide che rientravano sui due. Nel pezzo più duro, dove la salita sfiora il 14%. di pendenza , progressione netta di Liccione che staccava i compagni e arrivava a braccia alzate al traguardo posto nei pressi della tomba del Diavolino. Al secondo posto Davide Apollonio e terzo Davide Bianchi. Nella seconda partenza, dopo vari attacchi, negli ultimi tornanti prima del traguardo, si staccavano dal gruppo, il vincitore Vincenzo Rigirozzo, con a ruota Fausto Baglini. Il forte atleta del G.S. Oltraino non aveva grossi problemi ad importi e conquistare il Trittico 2023. Secondo Baglini e terzo a pochi secondi, Stefano Ferruzzi . Questi i vincitori di categoria del Trittico di Maremma dopo le tre prove premiati dall’assessore Daniele Tonini e il presidente della Uisp provinciale Sergio Perugini: Elite Sport, Alessandro Rocchiccioli, M1 Simone Lacchini, M2 Bruno Sanetti, M3 Francesco Merlini, M4 Rodolfo Liccione, M5 Marcello Ferlicca, M6 Vincenzo Rigirozzo, M7 Maurizio Innocenti, M8 Giuseppe Claudio Nacci