Ciclismo, Adriano Nocciolini ha vinto la Granfondo del Mugello

Grosseto, 4 luglio 2023 - Adriano Nocciolini ha vinto la Granfondo del Mugello. Continua il momento d’oro della squadra grossetana del Marathon Bike, che dopo le vittorie di Marco Giacomi al trofeo Luzzetti, e quella dello stesso Nocciolini al “Diavolino, ecco il grande risultato ottenuto dal “Nocciolo”. La manifestazione di ciclismo amatoriale, è andata in scena a Fiorenzuola con arrivo a Scarperia dopo di 122 chilometri con un dislivello di 2100 metri. Nel suggestivo tragitto, due tratti cronometrati, ovvero il tratto di Montecarelli e quello di Galliano-Panna di circa cinque chilometri. Oltre mille corridori alla partenza di questa classicissima che ha visto un Nocciolini ancora al top della condizione scatenarsi nei tratti presi in esame dove ha fatto registrare il miglior tempo con 22 minuti e 42 secondi. Per Nocciolini si tratta della cinquantasettesima vittoria in carriera, con una stagione ancora ricca di impegni.