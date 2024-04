CI SONO 274 CANDIDATI. Preselezione autisti di Autolinee toscane

Parte la preselezione per ‘Accademia’, la scuola di Autolinee Toscane messa in piedi per la formazione e il reclutamento dei futuri autisti del trasporto pubblico locale. Ieri mattina sono stati 274 gli aspiranti conducenti chiamati a sostenere la prima prova: un test psicoattitudinale di 60 domande che consentirà all’azienda una prima scrematura dei candidati. Candidati con 37 anni di media e che sono per lo più uomini: il 78%, "ma è alta e in crescita la componente femminile, il 22%", visto che "solitamente si aggira intorno al 5-10% del personale alla guida nelle aziende di trasporto", si spiega da At. Fatto lo scritto, per chi supererà la prova scatteranno i colloqui, le visite mediche e la creazione delle classi per formarsi, ottenere la patente così da diventare autisti di At a Firenze, Prato e Siena.