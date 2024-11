Chimera Nuoto: gli Esordienti in vasca nella prima prova invernale

Arezzo, 21 novembre 2024 – Gli Esordienti della Chimera Nuoto hanno rotto il ghiaccio. Una squadra con trentasei giovani nuotatori nati tra il 2012 e il 2016 è scesa in vasca a Bibbiena nella prima prova invernale valida per conseguire i tempi per la qualificazione ai campionati regionali in programma nel 2025, vivendo un’occasione di confronto tra coetanei di nove società delle province di Arezzo e Firenze. La prova ha regalato particolari motivi di soddisfazione alla Chimera Nuoto che, guidata dai tecnici Marco Licastro e Mattia Esposito, è riuscita a ben figurare con otto primi posti, nove secondi posti, undici terzi posti e altre positive prestazioni cronometriche che hanno certificato il buon livello della preparazione.

I primi a scendere in vasca sono stati gli Esordienti B tra cui è emerso soprattutto Niccolò Ermini del 2015 che è arrivato davanti a tutti in entrambe le gare disputate nei 100 dorso e nei 100 stile libero, poi la soddisfazione della vittoria è stata vissuta da Dorothy Napoli del 2015 (prima nei 100 stile libero e seconda nei 100 dorso) e da Andrea Lumachi del 2014 (primo nei 100 stile libero). Positivi piazzamenti sono stati registrati da Flavio Capponi del 2015 (secondo nei 100 dorso e nei 100 stile libero), Noemi Cappanni del 2015 (seconda nei 100 stile libero e terza nei 100 dorso), Ginevra Pilastri del 2016 (seconda nei 100 stile libero), Viola Cincinelli del 2016 (terza nei 100 dorso e nei 100 stile libero), Aurora Bassi del 2015 (terza nei 100 stile libero) e Martino Gepponi del 2015 (terzo nei 100 dorso).

Successivamente è stata la volta dei più grandi degli Esordienti A dove tra i migliori sono rientrati Giorgio Raffi del 2013 (primo nei 50 stile libero e secondo nei 100 farfalla), Matilde Beoni del 2013 (prima nei 50 stile libero e terza nei 100 farfalla), Francesco Menchetti del 2013 (primo nei 100 rana e terzo nei 50 stile libero) e Mattia Bianchini del 2013 (primo nei 100 farfalla). La gioia di piazzarsi ai vertici nelle diverse specialità è stata vissuta anche da Niccolò Gepponi del 2012 (secondo nei 100 farfalla e terzo nei 50 stile libero), Maria Chiara Bracciali del 2014 (seconda nei 100 farfalla), Bernardo Cerofolini del 2013 (secondo nei 50 stile libero), Pietro Belleggia del 2012 (terzo nei 100 rana), Luca Capanni del 2013 (terzo nei 100 rana) e Daria Maria Sidon del 2014 (terza nei 100 farfalla). A contribuire alla squadra della Chimera Nuoto presente a Bibbiena sono stati anche Beatrice Arena, Cloe Barraco, Asia Bartolucci, Anna Gambini, Nike Gori, Adele Goti, Uma Massai, Michela Salvi e Maria Vittoria Schiatti tra gli Esordienti B, e Viola Cenciarelli, Alice Flora Cetoloni, Anna Magi, Riccardo Pasquini, Lorenzo Passariello, Diletta Sisti, Margherita Squarcialupi e Simone Venezia tra gli Esordienti A.