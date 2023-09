Castiglioni Sport Village, l’open day delle società

Arezzo, 9 settembre 2023 – Si chiama Castiglioni Sport Village e sarà una grande festa con tante discipline sportive dedicata a tutti coloro che amano e praticano lo sport.

Sabato 16 settembre a Castiglion Fiorentino dalle 10 di mattina e per tutto il giorno presso l’area sportiva Fontesecca, tra il PalaMeoni, la Piscina Comunale e il Tennis Club Castiglionese " Tanganelli", una ventina di associazioni sportive allestiranno gazebi informativi e presenteranno le proprie discipline con una serie di esibizioni. Non mancherà la possibilità di partecipare a lezioni prova e di sperimentare direttamente l’attività gradita. Una sorta di open day sportivo, durante il quale atleti o aspiranti tali potranno individuare lo sport da praticare nel corso della prossima stagione 2023/2024. Saranno presenti anche due punti ristoro.

“Lo sport, nell'insieme delle sue discipline, è il legante per eccellenza fra benessere fisico e sociale, ed assieme all'assessore Cappelletti abbiamo organizzato questo evento proprio per far conoscere a tutta la cittadinanza le numerose attività sportive presenti a Castiglion Fiorentino. Castiglioni Sport Village è un'iniziativa che arricchisce a 360°gradi la nostra comunità” dichiara il consigliere comunale Marcello Orlandesi.

L'iniziativa organizzata dal Comune di Castiglion Fiorentino, con il patrocinio del CONI e con il coordinamento delle varie associazioni sportive presenti nel territorio, sarà volta a valorizzare la funzione dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento sia per i giovani atleti che per gli adulti.

“Si tratta di un’ottima occasione per orientarsi nel vasto panorama sportivo che offre Castiglion Fiorentino e al contempo sarà anche un momento di valorizzazione delle attività delle tante associazioni sportive castiglionesi che potranno, tutte assieme come una grande squadra multidisciplinare, dare bella mostra di sé” conclude l’assessore al Terzo Settore, Chiara Cappelletti.

Sono ancora aperte le iscrizioni di eventuali associazioni che vogliono partecipare all’evento.

Per info contattare: l’ufficio sport allo 0575 65 64 75 oppure mandare email a [email protected].