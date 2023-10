Carlotta Melani è campionessa regionale di doppio Under12

Arezzo, 27 ottobre 2023 – Un nuovo titolo regionale per il Tennis Giotto. Il merito è di Carlotta Melani del 2011 che, sui campi di Castiglion Fiorentino, è riuscita a laurearsi campionessa toscana di doppio nella categoria Under12 insieme ad Agnese Calzolai dell’At Bibbiena. La giovane atleta aretina ha festeggiato il primo trionfo regionale della sua carriera al termine di un campionato che ha riunito le migliori promesse emerse nel corso della stagione e che ha trovato il proprio epilogo con il successo in finale per 4-1 e 4-0 su Eleonora Mauro e Francesca Berretti del Circolo del Tennis Firenze, arricchendo così un’annata caratterizzata da tanti positivi risultati colti sia a livello individuale che con la squadra Under14 del Tennis Giotto.

Le finali di doppio dei campionati regionali maschili Under13, nel frattempo, sono andate in scena a Viareggio e hanno visto impegnati tre ragazzi nati nel 2010 del circolo aretino. Zeno Roveri e Brando Andreani si sono arresi solo nella finalissima contro Mario Pisani del Tc Italia di Forte dei Marmi e Petr Minakhin del Tennis Park di Calenzano, con una doppia sconfitta per 4-2 che ha costretto la coppia del Tennis Giotto ad accontentarsi del titolo di vicecampioni toscani. Questo torneo ha impegnato anche Pietro Bramanti che, insieme a Edoardo Ratti del Club Nautico di Carrara, ha visto la propria rincorsa al titolo fermarsi in semifinale. L’alto livello del settore giovanile del Tennis Giotto è stato infine confermato da una triplice convocazione da parte dei tecnici federali per il raduno regionale a Pistoia in vista della Coppa d’Inverno 2023. Pietro Bramanti, Brando Andreani e Bianca Vannelli hanno vissuto un’occasione di confronto e di incontro finalizzata alla costituzione della squadra Under14 della Toscana che scenderà in campo nella quindicesima edizione del campionato nazionale per rappresentative regionali che troverà il proprio epilogo nelle festività natalizie al Centro Tecnico Federale di Tirrenia.