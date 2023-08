"Capire il mercato dopo la pandemia"

"Si torna a Milano Unica Shanghai dopo tre anni di assenza - afferma Maurizio Sarti della Faliero Sarti e presidente della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord - Il mercato è cambiato molto rispetto al pre-covid. Siamo di fronte ad una sfida: capire com’è il nuovo mercato dove, nonostante il problema Evergrande, la nicchia dei brand cinesi di alto livello è in crescita". La fiera, che si è conclusa ieri, segna il riaffacciarsi del Belpaese in Cina. Quest’ultima risulta ancora uno dei principali mercati di sbocco dell’export italiano per il settore (terza posizione nell’export dei tessuti Made in Italy). "Questa edizione di Milano Unica a Shanghai vede la piena riapertura del mercato cinese ed assume un segnale importante di ripartenza per il comparto", ha sottolineato Augusto Di Giacinto, direttore Ice Agenzia Shanghai.