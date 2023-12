Capecchi (FdI):: "Il problema Euro 2"

"Dal 1° gennaio 2024 i bus Euro 2 diesel e benzina non dovranno più circolare per gli obiettivi di decarbonizzazione del pacchetto europeo ‘Fit for 55%’. Cosa succederà in Toscana?". A chiederlo il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alessandro Capecchi, che annuncia un’interrogazione. "Il Governo è intervenuto lo scorso anno per rimandare di 12 mesi il divieto – spiega – ma non sappiamo come si sia mossa la Regione. Questo va a sommarsi alla seconda fase della gara Tpl che provoca disagi. Nell’ultimo aggiornamento al Defr, la Regione è intenzionata a sostituire 196 veicoli, ma il nostro Tpl ne dovrebbe cambiare 250. Risulta una trattativa con privati per sopperire alla mancanza di Euro 2. E c’è il problema degli scuolabus".