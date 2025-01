Ciclismo: il calendario delle gare 2025 in Toscana per dilettanti e juniores

Firenze,26 gennaio 2025 - Sabato 22 febbraio, è fissata l’apertura della stagione ciclistica in Toscana per gli élite e under 23. Come sempre la prima stagionale sarà la Firenze-Empoli giunta alla sua 37esima edizione. Il percorso sarà identico a quello delle ultime edizioni, con sei passaggi dalle salite di Monteboro e Monterappoli, a cui si aggiunge nel giro finale la breve ma impegnativa salita di Casette alla periferia di Empoli. Al momento sono 78 gli iscritti alla gara nazionale di apertura organizzata dalla Maltinti Banca Cambiano in collaborazione con la Commissione Sviluppo Sport Ciclismo del Comune di Empoli. Questo il calendario delle gare élite e under 23 per la stagione 2025.

FEBBRAIO: 22 Firenze-Empoli; 23 Gp La Torre Fucecchio. MARZO: 30 Coppa Martiri Montemaggio S.Gimignano. APRILE: 12 Castello di Albola Radda in Chianti; 15 Mercatale Valdarno; 19 Ponte a Egola; 26 Medicea Cerreto Guidi. MAGGIO: 1 Penna (Ar); 4 Montalto Pergine Valdarno; 10 Trofeo Matteotti Marcialla; 11 Gp del Marmo Marina di Carrara; 17 Città di Pontedera; 18 Galciana di Prato; 27 San Giovanni Valdarno. GIUGNO: 14 Città di Empoli; 15 Giro del Montalbano. LUGLIO: 6 Giro Valli Aretine; 12 Giro Due Province Marciana di Cascina; 27 Coppa F. Bologna Montallese; 29 Levane. AGOSTO: 15 Firenze-Viareggio; 23 Monteroni d’Arbia; 24 Corsanico; 30 Lastra a Signa. SETTEMBRE: 3 Cerreto Guidi; 8 Giro del Valdarno; 16 Loro Ciuffenna; 21 Trofeo Città di Lucca; 30 Ruota D’Oro Terranuova Bracciolini. OTTOBRE: 6 Castiglion Fibocchi; 12 Gp Del Rosso Montecatini; 14 Coppa Mobilio Ponsacco.

JUNIORES – Sono 33 due in meno rispetto a quelle svoltesi lo scorso anno, le gare juniores toscane per la prossima stagione. L’apertura con la gara nazionale Memorial Giuliano Baronti a Cerbaia di Lamporecchio, su di un tracciato inedito lungo 130 chilometri che prevede nella parte finale la salita che da Lamporecchio porta a San Baronto. Il campionato regionale è previsto per il 25 maggio. Questo il programma della stagione

MARZO: 2 Cerbaia di Lamporecchio; 9 Calenzano, 30 Calenzano. APRILE: 13 Pieve al Toppo; 16-19 Eroica Nation’s Cup; 19 Ponte a Egola; 25 Turano; 27 San Leolino. MAGGIO: 1 Mercatale di Cortona; 4 Stabbia; 11 Cintolese; 17 Brolio (Ar); 18 Eroica a Siena; 25 Camp. Regionale (da assegnare). GIUGNO: 1 Bagnolo Montemurlo; 27-29 Giro della Valdera. LUGLIO: 6 Montenero; 13 Monsummano Terme; 20 Sillicagnana; 27 La Stella Vinci. AGOSTO: 3 Tresana (Ms); 10 Chiesanuova Uzzanese; 17 Gp Cuoio e Pelli; 18 Coppa Linari; 24 Terricciola; 31 Donnini Reggello. SETTEMBRE: 4-7 Giro della Lunigiana; 13 Trofeo S.Rocco Fabbrica di Peccioli; 14 Trofeo Buffoni; 21 Figline di Prato; 30 Rignano sull’Arno. OTTOBRE: 5 Giro Valli Aretine Rigutino.

Antonio Mannori