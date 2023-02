Un super Disanto salva la Robur, 2-2 contro la Torres

Siena-Torres (Foto Dipietro)

Siena, 15 febbraio 2023 – Senza una lunga serie di indisponibili e un infortunato dell’ultimo momento (Lanni) la dignitosissima Robur impatta in casa ad una cinica Torres al termine di 90 minuti generosi quanto sfortunati. La cronaca del recupero di ieri sera si apre direttamente al 5’ con la prima occasione della gara per i padroni di casa: Disanto che si accentra e cerca il secondo palo. La sfera di stampa sulla traversa a Salvato battuto.

Non succede molto fino al vantaggio dei sardi: Saporiti fa secco un incerto Manni, che sostituisce l’infortunato Lanni, con un destro da fuori non irresistibile. La reazione dei bianconeri è immediata ma confusa e la Torres (che perde anche Ruocco per infortunio, dentro Omoregbe) ha vita relativamente facile nel controllare le iniziative di capitan Disanto e soci. Non è una serata fortunata per i padroni di casa che colpiscono il secondo legno con Leone, che di sinistro scheggia il montante. Il pari è però nell’aria è arriva al 35’ con Disanto bravissimo a sfruttare al volo un cross di Raimo dalla destra: 1-1. Poco dopo Pagliuca viene espulso per l’ennesima volta in stagione, la sesta, e lascia la panchina incredulo.

Il lungo recupero si apre con l’occasione per Disanto (servito da Picchi), sinistro largo da posizione defilata. Nel secondo tempo pronti via (2’) e il Siena con una ottima azione va vicino al vantaggio: tacco di Disanto per Verduci, cross del terzino sinistro per Belloni. Il destro a botta sicura del 10 di casa è clamorosamente respinto sulla linea da Antonelli. Lo stesso centrale difensivo rossublu si fa vedere nell’altra area (22’), colpo di testa bloccato da Manni. Rispetto al primo tempo la gara è più spezzettata e fallosa. L’episodio però arriva per la Torres, con Scappini che tocca quanto basta una punizione di Urso (Manni immobile) e riporta i suoi avanti: 2-1 per i sassaresi. La Torres si fa male da sola al primo minuto di recupero con il portiere Salvato che pasticcia su un corner di Disanto, 2-2.

Il tabellino

SIENA-TORRES 2-2

SIENA (4-3-2-1)

Manni; Raimo (40’st De Santis), Riccardi, Franco, Verduci (25’st Bearzotti); Belloni, Leone, Picchi (1’st Collodel); Orlando (33’st Petrelli), Frediani; Disanto.

Panchina: Lanni, Berti, Ciurli, Motoc, Rizzo, Pacini, Rusnak. Allenatore Pagliuca

TORRES (4-3-1-2): Salvato; Lombardo (20’pt Fabriani), Dametto, Antonelli, Girgi; Masala (42’st Liviero), Urso, Lora; Saporiti; Scappini (42’st Diakitè), Ruocco (27’pt Omoregbe).

Panchina: Garau, Carboni, Tesio, Pinna, Carminati, Gianola. Allenatore Sottili

Arbitro: Gemelli di Messina (Pizzoni-De Vito).

Ammoniti: Girgi, Masala, Disanto, Franco, Riccardi, Raimo, Saporiti, Leone.

Reti: 19’pt Saporiti, 35’pt Disanto, 30’st Scappini, 46’st autogol Salvato. Recuperi: 5 e 4. Spettatori: 2308 (10 ospiti).