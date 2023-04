Calcio. Giovanile: Forcoli, un'altra retrocessione, Romaiano campione

Pisa 5 aprile 2023 – Verdetti a raffica nei campionati giovanili regionali e provinciali. Juniores regionali Elite. L’Urbino Taccola pareggia a Pontassieve (1 – 1), mentre il Perignano perde sul campo del San Marco Avenza (1 – 0). Il Cenaia ferma sul 2 – 2 lo Zenith Prato ma rimane quintultimo sull’orlo della retrocessione. Già retrocesse Olmoponte, Porta Romana, Audace Legnaia e Bibbiena.Juniores regionali. Il Pisa Ovest perde sul campo della Cuoiopelli (2 – 1) e resta settimo con cinquanta punti. Litorale Pisano battuto 0 – 3 in casa dal Castiglioncello. Il Forcoli, travolto dalla capolista Atletico Piombino abbandona la categoria e fa compagnia a Ponsacco e Litorale Pisano. La Bellaria Cappuccini, battuta in casa dall’Armando Picchi, ha residue speranza di salvezza. Il San Giuliano pareggia 1 – 1 a Larciano ed ha tre punti di vantaggio sul Capezzano Pianore che deve affrontare nello scontro diretto tra le mura amiche.

Juniores provinciali. Il Romaiano vince 0 – 2 alle Capanne e viaggia verso la vittoria finale, otto punti di vantaggio sulla Stella Rossa seconda.

Allievi regionali Elite. Zambra sesto dopo la vittoria 0 – 2 sul già retrocesso Forcoli. Allievi regionali. Fa notizia il pareggio della capolista Oltrera 2 – 2 sul campo dell’Academy Livorno: ora Grosseto ed Armando Picchi possono vincere. Il Calci sconfitto a Livorno (3 – 0) mentre il Pisa Ovest battuto in casa dal Fornacette (1 – 2). Atletico Piombino retrocesso, poche possibilità per le Colline Pisane. Il San Giuliano si impone 1 – 5 sul terreno del capo strada Belvedere. Negli Allievi B lo Zambra batte 1 – 0 lo Scandicci e torna a sperare nella salvezza. Terzultimo posto a tre giornate dalla fine.

Allievi provinciali. Il Livorno 9 comanda con quarantanove punti, seguito dall’Atletico Cascina battuto dal Collevica (1 – 0) a poche giornate dalla fine. Sempre in corsa il Romaiano.

Giovanissimi regionali Elite. Lo Zambra perde in casa 0 – 2 contro il Margine Coperta ed ha un solo punto di vantaggio sulla retrocessione. Giovanissimi regionali. L’Atletico Cascina già retrocesso da tempo (sei punti) perde 3 – 1 sul campo della Bellaria Cappuccini terzultima. Il Calci cade in casa contro l’Academy Livorno 0 – 1 e scivola al terzo posto. Il Pisa Ovest, gia retrocesso, è travolto 5 – 1 in trasferta dall’Academy Porcari. Il San Giuliano supera 3 – 0 l’Academy Aglianese,

Giovanissimi provinciali. Il Romaiano è campione provinciale dopo il 3 – 0 rifilato al San Miniato nel derby. Ad oggi ventitre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta, miglior attacco (cento reti) e miglior difesa per la squadra di mister Fattori.

Fabrizio Impeduglia