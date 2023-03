La Pistoiese fa suo il derby con l'Aglianese: 2-1 e rincorsa al primato che prosegue

Agliana, 12 marzo 2023 – La Pistoiese fa suo il derby della provincia di Pistoia, battendo 2-1 l’Aglianese allo stadio Bellucci. Partita che non resterà negli annali per lo spettacolo: primo tempo insignificante (evidentemente il primo caldo stagionale ha condizionato i 22 in campo), ripresa con i tre gol, ma nessun altra azione significativa. Con questo successo gli arancioni conservano il secondo posto in classifica con 62 punti, a 2 lunghezze dalla capolista Giana Erminio; guadagnano due punti sulla terza forza, il Forlì, costretto al pareggio casalingo (2-2) dal Mezzolara.

Domenica prossima, nuova trasferta per gli uomini allenati da Luigi Consonni: saranno di scena a Lodi contro il Fanfulla, settimo a 45 e che ha violato, 3-0, il terreno di gioco della “Cenerentola” Salsomaggiore. L’Aglianese di Ciccio Baiano, ex arancione ai tempi della serie B, è al nono posto a quota 42, assieme a Prato e Sammaurese. Primo tempo equilibratissimo e di una noia mortale, come anticipato. Al 9’ tiro da fuori di Lorenzo Baggiani che non impensierisce Valentini.

Al 40’ neroverdi vicini al vantaggio con Mattiolo che, sottomisura, colpisce la traversa. Nella circostanza, difesa arancione non impeccabile. Avvio di ripresa sulla falsariga dei primi 45 minuti: al 6’, comunque, è Mehic a farsi vedere nei sedici metri avversari: il pallone finisce, però, alto. Poi, all’improvviso, la gara si anima (leggermente, in verità). Al 23’ clamorosa topica della retroguardia di casa: Florentine di testa anticipa il portiere Spurio e un difensore, insaccando.

Al 32’ il raddoppio di Caponi, direttamente su punizione dai 22 metri: niente da fare per l’estremo difensore aglianese. Al 41’ Mattiolo azzarda una deviazione di testa da pochi passi, ma fallisce il bersaglio spedendo la palla fuori. Al 46’ è il subentrato Baldeh ad accorciare le distanze. Ma l’Aglianese non spinge e il punteggio resta 2-1. La Pistoiese fa festa coi suoi tifosi: importante era vincere per continuare a rincorrere la Giana Erminio e sperare nella promozione diretta in serie C.

TABELLINO

AGLIANESE – PISTOIESE 1-2

AGLIANESE (4-3-3): Spurio; Fiaschi, Montuori, Pantano, Lorenzo Baggiani (34’ st Pardera); Remedi (25’ st Veneroso), Grilli (34’ st Prati), Torrini (39’ st Bigica); Mariani (28’ st Baldeh), De Sagastizabal, Mattiolo.

A disposizione: Luci, Perugi, Simone Baggiani, Oliveri.

Allenatore: Baiano.

PISTOIESE (4-2-3-1): Valentini; Vassallo, Davì, Biagioni, Arcuri; Caponi, Mehic; Sighinolfi (36’ st Viscomi), Boccardi (1’ st Florentine), Di Biase (28’ st Andreoli); Barzotti.

A disposizione: Urbietis, Basani, Martic, Evangelista, Barbuti, Martin Gomez.

Allenatore: Consonni.

ARBITRO: Acquafredda di Molfetta.

MARCATORI: 23’ Florentine, 32’ Caponi, 46’ st Baldeh.

NOTE: pomeriggio caldo, temperatura sopra i 20 gradi. Ammoniti: Remedi, Mehic, Torrini, Davì. Angoli: 5-5. Recupero: 0’, 4’.