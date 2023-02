Calcio, le sfide di A, B e C per le toscane, le umbre e lo Spezia

Le partite del weekend

Firenze, 17 febbraio 2023 – Ecco il programma delle partite del weekend per le squadre toscane e umbre di Serie A, B e C più lo Spezia in Serie B. Spicca il derby toscano in Serie A e la sfida degli Aquilotti alla Juventus.

Serie A

Fiorentina-Empoli (Domenica 19 febbraio alle 15)

Spezia-Juventus (Domenica 19 febbraio alle 18)

Serie B

Pisa-Venezia (Venerdì 17 febbraio alle 20.30)

Perugia-Ternana (Sabato 18 febbraio alle 16.15)

Serie C

San Donato Tavarnelle-Fermana (Domenica 19 febbraio alle 14.30)

Rimini-Siena (Domenica 19 febbraio alle 14.30)

Gubbio-Fiorenzuola (Domenica 19 febbraio alle 14-30)

Carrarese-Imolese (Domenica 19 febbraio alle 17.30)

Lucchese-Vis Pesaro (Domenica 19 febbraio alle 17.30)

Recanatese-Pontedera (Domenica 19 febbraio alle 17.30)

Entella-Montevarchi (Domenica 19 febbraio alle 17.30)