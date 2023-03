Monza Empoli, Zanetti: "Avversario forte, può succedere di tutto. Su Parisi..."

Il tecnico dell'Empoli Zanetti (Fotocronache Germogli)

Empoli, 3 marzo 2023 - Tornare alla vittoria per non correre rischi. E' la missione dell'Empoli, che sabato (alle 15) affronta all'U-Power Stadium il Monza. Un vero e proprio scontro diretto per la salvezza, dato che biancorossi e azzurri si trovano rispettivamente a quota 29 e 28 in classifica.

Una sfida insidiosa, che Paolo Zanetti ha presentato così alla vigilia: "Le caratteristiche del Monza sono evidenti, giocano bene con giocatori di ottima qualità. Hanno una rosa profonda e stanno crescendo, sono una squadra temibile.

Uniscono un'ottima idea di gioco a ottimi giocatori. Può essere una partita equilibrata, anche se loro hanno qualcosa in più dal punto di vista tecnico. Può succedere di tutto, noi siamo alla ricerca di punti perché ogni mattoncino ci avvicina alla salvezza. Vero, la vittoria ci manca un po', ma non deve ossessionarci".



Come sta la squadra dal punto di vista fisico?



"La squadra sta bene, abbiamo speso molto col Napoli ma è inutile andare a ripeterci. Adesso ricomincia un altro periodo e vogliamo dimostrare di essere cresciuti. Abbiamo recuperato Caputo, mentre Ebuhei sarà da valutare, se non ce la farà sarà pronto Stojanovic".



La squadra l'ha sorpresa finora?



"Non mi aspettavo di avere un livello così alto, abbiamo fatto qualcosina in più, ma non per questo siamo appagati. Abbiamo dimostrato a noi stessi che col lavoro si può fare più dell'ordinario. L'obiettivo è stupire, nel mezzo poi ci sono gli avversari, gli infortuni, gli episodi, ma lavoriamo sempre in questo senso".



Cosa ne pensa delle parole del procuratore di Parisi, che ha detto che questa sarà la sua ultima stagione ad Empoli?



"Con tutto il rispetto per i tifosi, voglio assolvere Fabiano. So che il ragazzo è consapevole di ciò che lui dice, e so che è riconoscente a questa società. Deve tanti all'Empoli, ad oggi non c'è nessuna vendita già fatta, è un giocatore chiacchierato come altri e ci deve essere una gestione, anche mia, corretta. Ciò che mi interessa è che lui lavori per la squadra, e questo non è mai venuto a mancare".



Quali sono le condizioni di Destro?



"So che una data sul rientro gli verrà data dopo la sosta. Purtroppo ha avuto un infortunio muscolare serio e deve ancora recuperare. Quando sarà pronto lo accoglieremo a braccia aperte, anche perché di fatto non lo abbiamo mai avuto a disposizione".



Come procede la crescita di Satriano e Pjaca?



"Satriano è un'attaccante che è molto utile anche se non fa gol, ed è avvantaggiato che al suo fianco ci sia un bomber come Caputo. Sono straconvinto che sia solo questione di tempo, in allenamento ho visto grossi progressi. Pjaca l'ho visto intraprendente, mancando Cambiaghi è forse l'unico che ha certe caratteristiche di gamba e uno contro uno. Può darci una mano importante".



Lei e Palladino siete due allenatori giovani. Cosa gli ruberebbe?



"La partita è tra Monza ed Empoli, noi siamo in secondo piano. Lui è più giovane di me, non solo dal punto di vista anagrafico, sta facendo davvero bene. o vengo da un percorso diverso, con giovanili, Serie C, Serie B e sto lottando per rimanere in A. Siamo vicini, ma mi sento un po' più vecchio di lui".