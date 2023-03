Monza-Empoli 2-1, Zanetti: "Sono arrabbiato, il risultato non rispecchia la partita"

Monza-Empoli, Zanetti (foto Ansa)

Monza, 4 marzo 2023 - La sconfitta dell'Empoli contro il Monza allunga il periodo senza vittorie degli azzurri, che non centrano i tre punti dall'impresa di San Siro contro l'Inter. Ai microfoni di Dazn è intervenuto Paolo Zanetti, che ha provato a spiegare l'ultimo periodo della sua squadra: "E' normale che c'è il rammarico di aver perso. La partita dice primo tempo equilibrato, secondo tempo dominato da noi. Il risultato non rispecchia l'andamento della partita. Nel momento migliore dove li stavamo schiacciando abbiamo preso gol su palla inattiva e questo mi fa arrabbiare. Per il resto sono contento della prestazione dei miei ragazzi, perché venire qua a Monza e fare una prestazione del genere non era scontato”.

Il campionato resta positivo, ma la vittoria manca da tanto. E' cambiato qualcosa in questo periodo?

“Non è cambiato niente, oggi ho visto una squadra che ha giocato come sempre, contro una squadra molto forte, che ha messo in difficoltà molte squadre forti. A noi non ci ha messo in difficoltà, perché il nostro portiere ha fatto praticamente una parata sola. Il risultato sta mancando, ma non dobbiamo assolutamente perdere la consapevolezza delle cose ottime che stiamo facendo”.

Come sta andando la crescita di Satriano?

"Sono contento per lui, incarna lo spirito che voglio nella mia squadra. Quello che gli manca sono i gol. Oggi l'ha fatto e quindi la cosa iù importante per un'attaccante è andare in gol. Lui se continua a lavorare, continuerà su questa squadra e non si fermerà più”.

Come sta Vicario?

"Non lo so, ha preso questa botta al costato e non riuciva a respirare bene spero non sia niente di grave. Spero non sia niente di grave perché per noi è un giocatore troppo importante”.

La prossima sfida con l'Udinese può essere l'occasione per ripartire davanti al proprio pubblico?

“L'Udinese è una squadra forte, al di là dei risultati. Sarà una partita difficile dove dovremo far di tutto per centrare il risultato”.