La Pistoiese viola di misura (1-0) Scandicci e torna a sperare nella promozione

Scandicci (Firenze), 23 aprile 2023 – Un successo sofferto, ma meritato. La Pistoiese torna alla vittoria nella vicina Scandicci, superando di misura, 1-0, la compagine fiorentina impelagata nella zona di bassa classifica del girone D del campionato di serie D. In virtù del pari (1-1) della Giana Erminio a Forte dei Marmi con il Real Forte Querceta, guadagna 2 punti in graduatoria sulla formazione lombarda a due giornate dal termine della stagione regolare. Domenica prossima la capolista Giana Erminio ospiterà il Corticella, mentre la Pistoiese giocherà contro il Ravenna al “Melani” di Pistoia.

Gara fatta dagli arancioni, più pericolosi nella ripresa che nella prima frazione di gioco. Al 7’ conclusione dalla distanza di Sighinolfi: il pallone termina a fondo campo. Al 26’ tentativo sballato di Di Biase a centro area: la sfera finisce alle stelle. Alla mezz’ora si vede in avanti lo Scandicci: Brega calcia dal limite centralmente e per Urbietis non ci sono problemi a far proprio il pallone. Al 37’ Caponi allarga il gioco sulla sinistra per favorire l’inserimento di Arcuri che batte subito a rete: respinge Timperanza, che con l’aiuto di un difensore si salva poi in angolo.

Avvio di ripresa nel segno degli arancioni: al 3’, infatti, Macrì scende in slalom dalla sinistra, ma arrivato a tu per tu col portiere spara altissimo. Replica immediata di Paparusso, ma il tiro è da dimenticare. All’11 è Brega che sparacchia dai 13 metri. Al 12’ bel sinistro di Macrì appena entro area, ma Timperanza è abile a respingere la palla. Al 14’ girata di Mehic da centro area, con il cuoio che termina sopra la traversa. Al 21’ il vantaggio degli uomini di Consonni, col neo entrato Barzotti: dodicesimo gol, segnato sottomisura.

Al 33’ tenta ancora Brega, che penetra nei sedici metri ed esplode il suo destro su cui Urbietis è sicuro. Al 40’ pistoiese nuovamente insidiosa, col sinistro di Vassallo dai 18 metri che si perde di poco a lato. Poi poco o niente. A 180 minuti dalla fine la Pistoiese torna a sperare.

TABELLINO SCANDICCI – PISTOIESE 0-1 SCANDICCI (4-4-2): Timperanza; Ficini, Francalanci, Santeramo, Paparusso (32’ st Saccardi); Cecconi (27’ st Discepolo), Di Blasio, Tacconi, Gianassi (27’ st Bartolozzi); Gozzerini, Brega. A disposizione: Dainelli, Edu Mengue, Ghinassi, Vitali, Alfani, Grillo. Allenatore: Taccola. PISTOIESE (4-3-1-2): Urbietis; Vassallo, Davì, Viscomi, Arcuri; Mehic, Caponi, Sighinolfi (12’ st Andreoli); Macrì; Di Biase (18’ st Florentine), Barbuti (12’ st Barzotti). A disposizione: Valentini, Basani, Boccardi, Ennasry, Biagioni, Martin Gomez. Allenatore: Consonni. ARBITRO: Poli di Verona. MARCATORE: 21’ st Barzotti. NOTE: giornata calda. Espulso al 49’ st Macrì. Ammoniti: Andreoli, Bartolozzi, Santeramo. Angoli: 3-8. Recupero: 2’, 4’. Gianluca Barni