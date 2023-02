La Pistoiese passa a Bagnolo in Piano col solito Di Biase (1-0): ma quanta fatica

Il tecnico della Pistoiese Consonni (FotoCastellani)

Bagnolo in Piano, 12 febbraio 2023 – La Pistoiese si complica le cose contro la modesta Bagnolese (il portiere Urbietis si fa espellere nel finale di gara per somma di ammonizioni – la prima per perdita di tempo, la seconda per proteste), ma alla fine, pur soffrendo, riesce a espugnare il campo Fratelli Campari (1-0) di Bagnolo in Piano.

Decide un gol di Di Biase nel primo tempo. Con questo successo, gli arancioni superano il Forlì, fermato in casa sullo 0-0 dal Carpi, portandosi al secondo posto solitario della classifica con 50 punti, tre in meno della capolista Giana Erminio, la cui partita a Prato è stata interrotta sullo 0-0 per un infortunio occorso all’arbitro.

Consonni ripropone la squadra che in settimana ha superato il Prato nel derby allo stadio Melani. Primo tempo in equilibrio. Al 6’ conclusione dalla distanza di Caponi, con Auregli che devia il pallone in calcio d’angolo. Sugli sviluppi, Barzotti spizza di testa, ma il portiere non ha problemi a fare sua la sfera.

Al 16’ tiro dalla sinistra di Salvatore Ferrara: la palla, toccata da un difensore, finisce a fondo campo. Sul tiro dalla bandierina, Urbietis respinge da campione la conclusione di Capiluppi. Al 24’ il vantaggio arancione: la girata dal limite dell’area del solito Di Biase, 17 anni e un contratto già firmato con la Juventus, non dà scampo all’estremo difensore emiliano. Nona rete per il gioiellino.

Al 32’ buona opportunità per Cocconi, che dai 14 metri non centra lo specchio di porta col suo destro. La ripresa vede la Bagnolese padrona del campo, con la Pistoiese a difendersi. Ma all’8’ è Ennasry a battere a rete, purtroppo senza la dovuta forza. Al 28’ ci prova da lontano Pio Ferrara, ma Urbietis è reattivo e blocca la palla a terra. Sessanta secondi più tardi, De Biase spreca da pochi passi. Al 31’ pregevole assist di Salvatore Ferrara per Pio Ferrara, che dai 12 metri tira di piatto, ma trova la deviazione in corner di un avversario. Poi l’espulsione di Urbietis complica i piani di Consonni: finale con i padroni di casa in avanti, ma senza creare alcunché.

Il tabellino

BAGNOLESE – PISTOIESE 0-1

BAGNOLESE (4-3-3): Auregli; Ghizzardi, Bertozzini (38’ st Sakaj), Cocconi, Capiluppi (34’ st Saccani); Bruno (38’ st Sakoa), Riccelli (29’ st Uni), Quitadamo; Pio Ferrara, Tzvetkov, Salvatore Ferrara.

A disposizione: Giaroli, Romanciuc, Mora, Marani, Calabretti.

Allenatore: Gallicchio.

PISTOIESE (4-3-3): Urbietis; Vassallo, Davì, Viscomi, Arcuri; Sighinolfi (40’ st Mehic), Caponi, Andreoli; Di Biase (35’ st Valentini), Barzotti, Ennasry (29’ st Biagioni).

A disposizione: Basani, Festa, Martic, Evangelista, Avdillari, Martin Gomez.

Allenatore: Consonni.

Arbitro: Carsenzuola di Legnano.

Marcatore: 24’ pt Di Biase.

Note: pomeriggio sereno. Espulso al 33’ st Urbietis per somma di ammonizioni. Ammoniti: Riccelli, Salvatore Ferrara, Caponi, Viscomi, Urbietis, Di Biase. Angoli: 8-4. Recupero: 1’, 5’.



Gianluca Barni