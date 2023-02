Pistoiese, che vittoria: 3-2 al "Morgagni" di Forlì e -2 dalla capolista Giana Erminio

Il tecnico Consonni

Forlì, 26 febbraio 2023 – La Pistoiese non si ferma più: gli arancioni passano 3-2 anche allo stadio Tullo Morgagni di Forlì contro la squadra terza della classe, guadagnando 2 punti rispetto alla capolista del girone D Giana Erminio, bloccata sull’1-1 dalla modesta Bagnolese.

Quarta vittoria consecutiva per gli uomini allenati da Consonni, adesso a sole due lunghezze dal primato: la promozione diretta in serie D non è più una Chimera.

Decidono ancora una volta Barzotti, Di Biase e Andreoli, il terzetto delle meraviglie: un successo meritato su un terreno di gioco reso insidioso dalla pioggia caduta da stanotte sulla Romagna.

Forlivesi in vantaggio alla prima occasione. Al quarto d’ora Caponi e Arcuri atterrano Varriale in area di rigore: il direttore di gara non ha esitazioni e concede il penalty, che al 16’ lo stesso Varriale trasforma (ottava rete per lui).

Ma gli arancioni pareggiano subito: al 17’, infatti, decimo sigillo per Barzotti. Neppure dopo sessanta secondi. Pregevole nella circostanza l’assist dell’altra punta, il 17enne (neo juventino) Di Biase. Al 29’, servito da Sighinolfi, Di Biase raddoppia, superando il portiere De Gori: decimo gol anche per il gioiellino ceduto alla Juventus nel mercato invernale.

Al 41’ il Forlì va vicino al pari: Nardella, infatti, colpisce il palo. Partenza forte dei padroni di casa in avvio di ripresa: al 2’ la squadra allenata da Mattia Graffiedi trova il pari: bel sinistro dal limite di Piva e 2-2. Al 21’ nuovo vantaggio ospite: è Andreoli, con un colpo di testa in mischia, a superare l’estremo difensore avversario. Quarto centro per il giocatore arancione.

Al 23’ conclusione insidiosa di Rrapaj da fuori area. Nel recupero, è Caprioni a mettere i brividi alla retroguardia orange, con una staffilata che sfiora la traversa. La Pistoiese continua la propria rincorsa: domenica prossima 5 maggio ospiterà la Cenerentola Salsomaggiore dalle 14.30 al “Marcello Melani”. Sarà l’aggancio al vertice della graduatoria?

Il tabellino

FORLI’ – PISTOIESE 2-3

FORLI' (4-1-4-1): De Gori; Fornari (34’ st Negrin), Maini, Ronchi, Rrapaj; Pari (17’ st Biancheri); Nardella (17’ st Farneti), Piva, Scalini, Varriale (Fusco); Caprioni.

A disposizione: Ravaioli, Eleonori, Guerra, Ballardini Elia, Morri.

Allenatore: Graffiedi.

PISTOIESE (4-2-3-1): Valentini; Vassallo, Davì, Viscomi, Arcuri; Caponi, Mehic; Sighinolfi (38’ st Florentine), Andreoli, Di Biase (38’ st Martin Gomez); Barzotti (31’ st Biagioni).

A disposizione: Urbietis, Basani, Macrì, Boccardi, Evangelista, Ennasry.

Allenatore: Consonni.

ARBITRO: Colaninno di Nola.

MARCATORI: 16’ Varriale (rig), 17’ Barzotti, 29’ pt Di Biase; 2’ Piva, 22’ st Andreoli.

NOTE: pomeriggio piovoso e ventoso. Ammoniti: Piva. Angoli: 2-4. Recupero: 0’, 4’.



Gianluca Barni