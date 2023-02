Fiorentina, il primo derby va all'Empoli: Primavera sconfitta 2-0 a Vinci

Alberto Aquilani

Firenze, 15 febbraio 2023 - Il primo derby della settimana se lo aggiudica l'Empoli. A Vinci la Fiorentina di Aquilani cade 2-0 contro gli azzurri, bravi a resistere al gioco manovrato dei viola e sfruttare le uniche due occasioni avute.

Si interrompe quindi l'ottimo momento dei gigliati, che venivano da ben tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia.

La Fiorentina di fatto domina la partita fin dai primi minuti, mangiandosi subito il gol del vantaggio al 6', quando Di Stefano, lanciato dalla difesa, si ritrova a tu per tu con Stubljar che compie un vero e proprio miracolo sull’attaccante viola.

Nella ripresa la squadra di Aquilani continua a cercare di stanare l'Empoli, chiuso nella propria metà campo in attesa di un errore degli avversari, che arriva al 74': lancio lungo di Seck, che approfitta di un'indecisione dei viola servendo Ekong, che calcia di prima intenzione trafiggendo Martinelli.

La Fiorentina si getta completamente in avanti in cerca del pari, ma nuovamente i viola cascano nel tranello dell'Empoli, che si conquista un calcio di rigore sempre con una ripartenza giostrata da Ekong, atterrato in area da Martinelli, che successivamente si fa spiazzare dal penalty di Degl'Innocenti. Una sconfitta che ricorda quelle della Prima Squadra, con tanto palleggio ma zero occasioni concretizzate. Con questo risultato viola che rimangono momentaneamente al quinto posto a quota 32, in attesa della Juventus, impegnata domani contro l'Udinese.

Andrea Guida