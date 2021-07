Firenze, 6 luglio 2021 - Donnarumma para, Jorginho segna e il popolo che affolla i maxischermi in Toscana eslode. Così (anche grazie al rigore perfetto di Bernardeschi, toscano di Carrara) l'appuntamento è domenica sera per la finale. In tanti a fine partita si riversano nelle piazze e nelle strade per festeggiare.

In tanti, in questa sera d'estate, si sono ritrovati nei maxischermi all'aperto (sparsi in tutta la toscana), nei parchi pubblici o nei locali. Un grande entusiasmi al momento dell'inno nazionale, una spinta continua (seppure a distanza) agli azzurri sin dal primo minuto. Dopo pochi minuti si è capito che la Nazionale di Mancini aveva bisogno di unaspinta sul piano del gioco in una gara apparsa subito complicata. Dopo un primo tempo sofferto, davanti alle tv e ai maxischermi c'era un po' di apprensione, al quarto d'ora lo splendido gol di Chiesa accende l'entusiasmo, la partita è in discesa, ce la facciamo anche questa volta. Invece, il pareggio di Morata spenge la gioia e i minuti successivi (con una netta supremazia iberica anche ai supplementari mettono paura. Poi il thriller dei rigori e la goia al gol di Jorginho: si può festeggiare, la finale ci aspetta.