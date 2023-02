Empoli, Zanetti: "Chiedo umiltà ai miei calciatori, il nostro obiettivo rimane la salvezza

Empoli, 10 febbraio 2023 - Domani (ore 15) l'Empoli torna a giocare al Castellani, dove arriva lo Spezia di Luca Gotti. Una gara che, nonostante gli 8 punti di differenza in classifica, rappresenta sempre uno scontro diretto per gli azzurri, che hanno l'obiettivo di raggiungere la quota salvezza il prima possibile. Lo sa bene anche mister Zanetti, che non vuole sbagliare la gara di domani dopo il ko contro la Roma: "Queste partite le abbiamo sempre affrontate come fondamentali, poi ce ne saranno altre. Non si tratta di uno spartiacque, ma dobbiamo affrontare le gare senza fare calcoli. Si tratta di una sfida con noi stessi. Veniamo da due partite ben giocate ma in cui abbiamo lasciato giù qualcosa. Vorremmo mettere qualcosa in più, visto che non siamo abituati a vivere in questi piani della classifica. Mi aspetto di tornare in campo sempre con l'umiltà e la voglia di portare a casa il risultato a tutti i costi".



Data l'ultima gara vi siete allenati sulle palle inattive?



"Ci siamo allenati come sempre, anche perché prima di questa gara eravamo riusciti a non prendere molti gol. Con la Roma abbiamo sbagliato nei dettagli. Spero ci sia servito come lezione".



Rispetto alla gara di andata, come vede la sua squadra?



"Lo Spezia è una squadra da temere sotto molti punti di vista. Tatticamente è ben messa in campo e ha giocatori di qualità. Sta facendo un buon campionato e ha un buon margine dalla zona calda della classifica. Abbiamo avuto esperienza in casa con la Sampdoria, con cui è stata dura, i valori vengono superati anche dallo spirito di sopravvivenza. Ci siamo evolute entrambe, sarà una partita probabilmente diversa anche tatticamente".



Come sta la squadra dal punto di vista fisico?



Complessivamente stiamo bene. Stiamo alzando i ritmi, Baldanzi nell'ultima partita, come trequartista, ha fatto 12 chilometri e mezzo. Sui nuovi voglio esser chiaro: non si sono allenati male, ma hanno giocato poco. Devono giocare, Vignato tra i due deve fare di più perché è stato più tempo fuori. Sia lui che Piccoli stanno migliorando e mi stanno facendo vedere grande entusiasmo".



Aveva mai visto una parata come quelli di Vicario contro la Roma?



"E' una parata che si vede solo nei videogiochi. Nonostante tutte le voci, il bello di Guglielmo è che rimane sempre lo stesso e questo lo porterà lontano".



Vi sentite di essere tornati alla vostra dimensione dopo le ultime gare?



"E' vero che abbiamo fatto un punto ma pareggiare col Torino e perdere con la Roma ci sta. ogni punto sarà importante, se il nostro campionato continuerà così sarà stratosferico ma se mai non lo sarà non dobbiamo dimenticarci che il nostro obiettivo rimane la salvezza. Se usciamo dal nostro binario diventiamo vulnerabili, ai miei calciatori chiedo tanta umiltà".



E' contento di avere più soluzioni in avanti dopo il mercato invernale?



"Sono contento perché il direttore sa benissimo quale è la nostra caratteristica, cioè di avere una certa duttilità. In molte partite abbiamo cambiato assetto tattico, proponendo cose diverse, e questa è una soluzione che se non hai giocatori non puoi adottarla. Bajrami è un bravissimo ragazzo ma aveva voglia di andarsene da qui, cambiarlo con qualcuno che ha smania di venire ti fa acquistare qualcosina in più".

Andrea Guida