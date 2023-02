Calcio. Terza: Corazzano, capolista a forza 40

Azione

Pisa 23 febbraio 2023 – Il Corazzano tocca i quaranta punti nella Terza Categoria pisana. Il successo sullo Zambra per 2 – 1 permette alla squadra di mister Filomena di allungare in vetta alla classifica di ben cinque punti e proporsi come la più accreditata candidata alla vittoria finale dopo la terza giornata del girone di ritorno. Dodici vittorie, due pareggi e due sole sconfitte per il Corazzano che ha messo a segno quaranta reti come i punti in classifica, subendone solo quindici (miglior difesa del campionato). Alle sue spalle gli Ospedalieri, sconfitti di misura (1 – 0) nel posticipo del lunedì contro l’Oltrera. E proprio questo successo consente ai pontederesi di agguantare la quinta piazza play-off a quota trentuno punti. Una gran bella scalata che porta l’Oltrera a tre punti dal Via di Corte ed a due da La Fornace. Il Via di Corte ha espugnato Legoli per 0 – 1 grazie alla rete decisiva di Viti, mentre La Fornace ha battuto 2 – 1 il Perignano, nel finale con la doppietta di Pistolesi. Al sesto posto il Romaiano che nel posticipo di lunedì vince sul campo del Marciana per 1 – 2. Scivola al settimo posto l’Atletico Cascina battuto a Marina di Pisa dal Litorale Pisano: i locali dominano, colpiscono due traverse, vengono salvati più volte da Betti ma nel finale Mascagni trova il meritato vantaggio e la vittoria per la squadra di mister Dal Canto. Tra Montefoscoli e Ponteginori un rocambolesco pareggio con sei reti (3 – 3): Ponteginori a quota diciotto punti, Montefoscoli a ventitre insieme a Perignano, Litorale Pisano e Freccia Azzurra. Quest’ultima si impone 1 – 3 sul campo del fanalino di coda Montopoli: doppietta di Scardaci (dieci reti per lui) e sigillo di Barbagallo. Montopoli, con tre punti, Marciana con nove, terzultimo il Ponteginori, quartultimo lo Zambra.

Nel girone livornese il Pisa Ovest è battuto in casa dal Sasso Pisano: quartultimo posto in classifica.