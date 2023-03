Calcio. Seconda: Popolare spera

Mister Fausto Guerrini

Pisa 27 marzo 2023 – In Seconda Categoria nel girone B, timidi segnali di ripresa e buon pari con una pretendente alla promozione per la Nuova Popolare Cep contro il Molazzana. Primo tempo meglio la Popolare, ripresa meglio gli ospiti, tuttavia le porte restano in violate per un pareggio a reti bianche. Al “Betti” è zero a zero. Un risultato utile, ottenuto contro una squadra d'alta classifica, ma meno utile in base ai risultati delle dirette concorrenti alla salvezza che vincono tutte eccetto i Diavoli Rossi Filicaia, cui la Popolare andrà a far visita domenica prossima. Popolare ai punti meglio degli ospiti nella prima frazione con i celesti azzurri che collezionano almeno tre palle gol, più equilibrata la ripresa con i garfagnini che recriminano per un episodio dubbio in area e collezionano tre pericolose punizioni da limite, senza esito. Solita sterilità realizzativa per la squadra di mister Guerrini, ma difesa stavolta blindata.

Nuova Popolare Cep – Molazzana- 0 – 0

Nuova Popolare Cep: Bevilacqua, Ficini, Ghelarducci, Pagliai, Grassini, Guerrini, Simonelli (Lentini), Masoni, Bahiti, Giuffrida, Mulè (Novi). A disposizione Iacobelli, Battelli, Bianco, Caponi, De Paolis, Francione, Lentini, Novi, Russo. All. Guerrini

Molazzana: Casci L., Bertoncini Mattia, Giusti Gioele, Giusti Gabriel (Ferri), Fontana, Tortelli (Bertoncini Matteo), Dini C., Giannotti, Micchi, Manfredi (Tamagnini), Sarti. A disposizione Ferri, Angelini, Bresciani, Guidi, Tamagnini, Tolaini. All. Salotti

Fabrizio Impeduglia