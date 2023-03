Calcio. Seconda: La Cella, trasferta da brividi

La Cella in campo

Pisa 25 marzo 2023 – In Seconda Categoria si gioca l’undicesima giornata del girone di ritorno.



Nel girone A La Cella capolista prepara le sue forze per il rush finale fortemente voluto. Quattro punti di vantaggio sul Mulazzo e sei sul San Macario Oltreserchio da difendere se non incrementare. Proprio quest’ultimo è l’avversario di questo turno: uno scontro diretto nel quale la squadra di mister Vuono è chiamata a non perdere, col Mulazzo secondo che, a sua volta, pur giocando in casa dovrà vedersela contro il Ricortola quarto in classifica con quaranta punti, solo tre in meno rispetto ai rivali. Insomma un turno che regala incroci da brivido e probabilmente decisivi per la sorte della stagione di queste quattro compagini. Quattro perché la quinta, la Carrarese Giovani, sembra fuori dai giochi, almeno per quanto riguarda la promozione diretta in Prima Categoria.

Il San Prospero Navacchio settimo osserva il turno di riposo, mentre il Pontasserchio prova a superarlo in classifica ospitando al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato la Fivizzanese.

Dopo la grande vittoria interna contro il Mulazzo al Campo ‘Arno’, il Ponte delle Origini gioca a Lido di Camaiore: entrambe le compagini sono quartultime e conservano quindici punti di vantaggio sulla terzultima Don Bosco Fossone che ora come ora retrocederebbe automaticamente insieme al Pappiana ed al ritirato Atletico Podenzana.

Nel girone B è disperata la situazione della Nuova Popolare Cep di mister Guerrini. Il tecnico, in casa contro il Molazzana quinta forza del campionato, cercherà di evitare la diciannovesima sconfitta stagionale. Sono due i punti da recuperare ai Diavoli rossi Filicaia.