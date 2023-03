Calcio. Seconda: La Cella torna al comando solitario

La Cella

Pisa 1 marzo 2023 – In Seconda Categoria, nel girone A La Cella conquista i tre punti. Tornano a vincere i ragazzi di mister Vuono sul proprio terreno di gioco piegando con il risultato di 4 – 1 la Filattierese. Primo tempo dominato dai pisani con il gol dell’attaccante Palamara che dagli undici metri non lascia scampo al portiere ospite. Al 33’ arriva il raddoppio grazie ad una perla di Paolicchi che lascia andare un bolide di destro dal limite dell’area che si infila vicino all’incrocio dei pali. Nel ripresa c’è spazio prima per il gol degli ospiti che accorciano le distanze e poi per altri 2 gol de La Cella che grazie alle doppiette personali di Palamara e di Paolicchi chiudono definitivamente la partita. Con questo risultato La Cella torna solitaria in testa alla classifica con 41 punti. Questa la formazione scesa in campo: Cecchetti, Lazzeri, Fejzaj, Lucchesi (Mori), Berretta A. (Lottini), Bellagamba, Paolicchi, Rindi, Bucci (Caradonna), Palamara, Sinaj. A disposizione Ghelardoni, Colombani. All. Vuono

Rinviate San Prospero Navacchio – Fivizzanese all’Arena San Prospero, e Pontasserchio – Lido di Camaiore allo ‘Scirea’ di Arena Metato. Il Ponte delle Origini torna sconfitto dalla trasferta sul campo del Monzone (4 – 2) e si ritrova quartultimo però con undici punti di vantaggio per la forbice. La terzultima è il Pappiana con dodici punti che impone l’1 – 1 in trasferta al Mulazzo che così perde la vetta a braccetto de La Cella. Le prestazioni dei sangiulianesi sono più che buone ma il tempo per salvarsi è sempre più breve.

Nel girone B rinviata la gara della Nuova Popolare Cep sul campo del Monteserra. Pisani ora penultimi con tredici punti: la squadra di mister Guerrini è stata scavalcata dal fornoli vittorioso a Barga. Alle sue spalle solo i Diavoli rossi Filicaia con undici.

Monteserra: Landi, Barsotti, Mele, Tagliagambe, Marianelli, Pachetti, Pignotti, Diop, Carmignani, Hajji, Pellegrini. A disposizione Tempestini, Giani, Pagni, Giacalone, Volpi, Giordano. All. Morgantini

Nuova Popolare Cep: Bevilacqua, Battelli, Ghelarducci, Masoni, Grassini, Guerrini, Simonelli, Bertini, Cioni, Mulè, Cavicchi. A disposizione Botrini, Arias Rodriguez, Bianco, De Paolis, Lentini, Giuffrida, Russo, Novi. Migliaccio. All. Pardini