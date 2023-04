Calcio. Seconda: La Cella e Popolare per vincere

Pisa 7 aprile 2023 – In Seconda categoria, nel girone A si gioca sabato pomeriggio alle ore 15.30 su tutti i campi). La Cella capolista gioca al ‘Giannetti’ di Monzone – Fivizzano contro la formazione locale del Monzone, ottava insieme ad altre compagini con trentatre punti. Gara importante per la squadra di mister Vuono sempre più vicina alla promozione diretta in Prima Categoria. Le inseguitrici Mulazzo e Ricortola (seconde a pari merito a meno cinque) sono impegnate rispettivamente in casa con la Filattierese, ed in trasferta a Pontasserchio. Proprio il Pontasserchio, allo ‘Scirea’ di Arena Metato può rappresentare un brutto cliente per la formazione ospite. La squadra di mister Tamagno ha trentatre punti e può fare risultato. Il San Prospero Navacchio gioca nella ‘Fossa dei leoni’ a Carrara contro l’Atletico. Il Pappiana al ‘Mugnaini’ di via Lenin riceve il Ponte delle Origini: derby poco sentito ma come tutti da giocare.

Nel girone B, una disperata Popolare Cep, ultima con quattordici punti, ha il testa-coda con la capolista Capannori costretta a vincere: insomma, peggio di così il calendario non poteva fare. L’inseguitrice Corsagna infatti è ad un solo punto di distanza dal Capannori.

Fabrizio Impeduglia