Calcio. Seconda: La Cella che tonfo!

Pisa 11 aprile 2023 – In Seconda Categoria, nel girone A sorprendente sconfitta della capolista La Cella sul campo del Monzone. Nel primo tempo la squadra di mister Vuono si ritrova in svantaggio subendo l’unico tiro in porta in tutta la partita dei padroni di casa. Pochi minuti dopo è Lucchesi ad andare vicino al gol con un colpo di testa che colpisce la traversa. Nel secondo tempo i ragazzi di mister Vuono ci provano in tutti i modi reclamando anche due rigori che sembravano abbastanza netti e battendo più di dieci calci d’angolo ma alla fine il risultato non cambia. Una sconfitta che permette alle inseguitrici, Ricortola e Mulazzo, di accorciare la distanza di soli due punti a due giornate dalla fine del campionato. Domenica prossima in casa contro il Pontasserchio, La Cella sarà padrona del proprio destino ma serviranno due vittorie nelle ultime due gare per essere sicuri di ottenere la promozione. Questa la formazione scesa in campo: Marconi G., Lazzeri (Pavolettoni), Fejzaj (Sinaj), Caradonna (Paolicchi), Berretta A., Bellagamba, Lucchesi, Rindi, Cantini (Sodini), Colombani (Lottini), Giannini. A disposizione: Cecchetti, Berretta N., Cham. All. Vuono

Il Ricortola è andato a vincere allo ‘Scirea’ di arena Metato contro il Pontasserchio per 0 – 1, mentre il Mulazzo ha piegato in casa la Filattierese per 2 – 0. Il Ponte delle Origini ha vinto il derby espugnando 1 – 3 Pappiana: Vivaldi per i sangiulianesi, Franciosi, Madrigali e Novello per gli ospiti. San Prospero Navacchio quartultimo, insieme a Pontasserchio e Ponte delle Origini, dopo il pareggio sul campo dell’Atletico Carrara dei Marmi (1 – 1). Nel girone B la Nuova Popolare Cep fa l’impresa fermando la capolista Capannori, ma probabilmente non basterà per salvare la categoria. La beffa arriva al quinto minuto di recupero su calcio di rigore trasformato dalla vecchia volpe Bonamici. Nuova Popolare Cep – Capannori 2 – 2 Nuova Popolare Cep: Bevilacqua, De Paolis (Bahiti), Ghelarducci, Pagliai, Simonelli, Guerrini, Battelli, Bertini, Giuffrida, Mulè, Ficini. A disposizione Botrini, Bianco, Folleri, Lentini, Migliaccio, Nieri, Novi, Russo. All. Guerrini Capannori: Vannoli, Simonetti (Madda), Paoletti, Tonelli, Repetto, Pellegrini, Garofalo (Formato), Zuncheddu (Pacini), Bonamici, Del Ry, Haoudi. A disposizione Catelani Fantozzi, Salvadori, Giuntoli, Kolj, Martinucci. All. Salvadori Marcatori: 45’ Pellegrini, 60’ e 87’ Bahiti, 95’ (rigore) Bonamici Note: espulsi Bertini e mister Guerrini a fine gara