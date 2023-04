Calcio. Seconda: La Cella, che rimonta!

Pisa 3 aprile 2023 – In Seconda Categoria, nel girone A La Cella è vicinissima all’obbiettivo promozione. Una gara vietata ai deboli di cuore, nella quale i ragazzi di mister Vuono trovano la vittoria al termine di una partita rocambolesca e ricca di numerosi capovolgimenti di fronte. La partita è iniziata nel peggiore dei modi, sotto di due reti a zero. Shkurti con un tiro da fuori area accorcia le distanze in chiusura di primo tempo. Nel secondo tempo nonostante le numerose occasioni da gol è ancora il San Prospero a trovare il gol del 3–1 sugli sviluppi di un calcio di rigore. La partita ormai sembra segnata e invece è qui che è venuto fuori il vero spirito de La Cella che ha permesso prima a Palamara su calcio di rigore di dimezzare lo svantaggio (2–3) e poi di trovare il pareggio con un gran gol di testa di Giannini su calcio d’angolo. L’arbitro concede sette minuti di recupero e quando la partita sembra concludersi in pareggio su un cross laterale Palamara sfrutta una sponda di Giannini e salta più in alto del portiere spedendo la palla in rete e facendo esplodere il “Betti”. Vittoria fondamentale che mantiene invariate le distanze con il Ricortola e da ancora più consapevolezza per il finale di stagione.

San Prospero comunque salvo, così come le altre due pisane Pontasserchio e Ponte delle Origini. Il Pontasserchio di mister Tamagno perde 2–1 in trasferta sul terreno della Carrarese Giovani. Ottavo posto con trentatre punti per i sangiulianesi.

Il Ponte delle Origini pareggia a reti bianche al Campo ‘Arno’ contro il Don Bosco Fossone (0–0) che rimane terzultimo con quindici punti. Niente da fare invece per il Pappiana, sconfitto in casa anche dal Lido di Camaiore.

Fabrizio Impeduglia