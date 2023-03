Calcio. Seconda: derby salvezza Pontasserchio-Ponte Origini

Melani

Pisa 11 marzo 2023 – In Seconda Categoria, nel girone A la capolista La Cella riposa e resta alla finestra in attesa dei risultati. Sarà comunque sempre in testa solitaria dato che la seconda Mulazzo, si trova a quattro punti e dunque anche in caso di vittoria in casa contro la Carrarese Giovani non spererebbe o aggancerebbe La Cella.

Il San Prospero, reduce dalla sconfitta interna contro la Fivizzanese nel recupero di mercoledi, ospita la Filattierese sempre all’Arena.

Al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato derby salvezza tra il Pontasserchio di mister Tamagno ed il Ponte delle Origini della coppia Barsanti-Morganti. Ventiquattro punti per i sangiulianesi e ventisei per i pisani.

Gara dal grande valore per il Pappiana sul campo del Don Bosco Fossone: sangiulianesi terzultimi con dodici punti e locali penultimo con dieci. La squadra di mister Telluri deve vincere se vuole avere ancora qualche speranza di salvezza.

Nel girone B la Nuova Popolare Cep, penultima, ospita la forte formazione delle Fornaci, quarta con quarantacinque punti. I Diavoli Rossi Filicaia incalzano a meno due.