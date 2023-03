Calcio. Promozione: Urbino in Maremma

Azione

Pisa 11 marzo 2023 – In Promozione si gioca la ventitreesima giornata di campionato. L’Urbino Taccola è di scena sul campo dell’Atletico Maremma. Ulivetesi al quarto posto con trentacinque punti, quattro in più del Castiglioncello e sei in più del Saline e proprio dei maremmani. Gara dunque importante per non far avvicinare i diretti avversari a quattro giornate dalla fine del campionato prevista per il 2 aprile. Un rush finale che vede rispettivamente penultima ed ultima l’Atletico Etruria ed il Ponsacco.

In Prima Categoria, il Calci al quinto posto è la prima pisana con trentaquattro punti, dopo l’ultimo conquistato mercoledì nel recupero contro il Migliarino Vecchiano: la ventiquattresima giornata lo vede in casa allo Stadio Comunale di Via Tevere contro gli ospiti del Corsanico.

Lunga trasferta per il San Frediano che è atteso dal Serricciolo ad Aulla: ventisei punti per i rossoblù di mister Tocchini, ventitre per i padroni di casa.

Il San Giuliano, che ha gli stessi punti del San Frediano (ventisei) gioca in trasferta sul terreno sintetico nuovo dell’Atletico Lucca. La squadra di mister Roventini ha la volontà di chiudere la stagione nel migliore dei modi.

Il Tirrenia, decimo con ventitre punti e reduce dalla bella rimonta di mercoledì sera nel recupero contro il Fornacette, nel quale ha rimontato dopo essere stata in doppio svantaggio, gioca sul durissimo campo della Folgor Marlia, terza forza del campionato.

Infine il Migliarino Vecchiano gioca al Comunale una gara delicata contro la Torrelaghese_ l’obbiettivo è vincere per risucchiare gli avversari nella zona play-out. Sono solo quattro infatti i punti che separano la squadra di mister Trinci dalla Torrelaghese in questo ‘Derby del Parco’.