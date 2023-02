Calcio. Promozione: Urbino colpo a Saline

Igbineweka

Pisa 13 febbraio 2023 – In Promozione l’Urbino Taccola conquista una vittoria pesante sul campo del Saline. Successo esterno e tre punti importanti per la classifica della squadra di Uliveto Terme che si impone 0 – 1 grazie alla rete segnata poco dopo la mezzora dall’attaccante Igbineweka. Quarto posto con trentuno punti per la squadra di mister Roberto Taccola che a parte la capolista Sporting Cecina con quarantasette punti, tallona la coppia al secondo posto composta da Colli marittimi e Geotermica a quota trentatre punti. Un punto di vantaggio sul Castiglioncello quinto a trenta, mentre il Saline, in virtù di questa gara resta a meno cinque con ventisei.

Saline: Ringressi, Fabbri, Lepri, Matta, Burchianti, Cosimi, Antonini, Zaccariello, Bernardoni, Giudici, Passalacqua. A disposizione Frongillo, Sanfilippo, Salemmo, Balbuena, Martinez De Jesus, Rigoni, Giorgi. All. Rubino

Urbino Taccola: Bulleri, Lazzerini, Franchi, Desideri, Anichini, Taglioli Lo., Baldini, Antoni, Nassi, Pinna, Igbineweka. A disposizione Batistoni, Oshadogan, Monacci, Mogavero, Salvadori, Veli, Bani, Cioni. All. Taccola

Arbitro: Di Legge di Pisa

Marcatore: 31’ Igbineweka