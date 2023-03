Calcio. Promozione: Urbino cade nel derby

Azione

Pisa 27 febbraio 2023 – Nell’anticipo di Promozione del sabato l’Urbino Taccola cade nel derby sul campo dell’Atletico Etruria (1 – 0). Due traverse e un salvataggio sulla linea hanno impedito agli ulivetesi di portare a casa un meritato pareggio sul campo dell'Etruria di Collesalvetti. Reduce da una vittoria esterna e con un bisogno di punti a dir poco vitale per uscire dalle sabbie mobili dei play-out l'Etruria ha attaccato gli avversari cercando insistentemente il vantaggio. Urbino Taccola un poco impacciato in avanti ma che si è difeso bene contrastando gli avversari fino alla rete dell'Etruria nata da azione di calcio d'angolo dopo che il portiere ulivetese Bulleri aveva compiuto una bella parata deviando la palla. Da questo angolo è nata la rete del vantaggio siglata da Bozzi al 24’. Una sterile reazione dell'Urbino Taccola ha accompagnato i ventidue contendenti al riposo. Nella ripresa sin dalle prime battute si è vista una buona reazione dell'Urbino che con i suoi attaccanti ha iniziato a cercare il pareggio e così nell'arco dei minuti del secondo tempo ci sono state delle buone occasioni per l'Urbino che ha colpito due volte la traversa a portiere battuto e un salvataggio sulla linea. Dopo sette minuti di recupero il Signor Bernardini di Piombino ha messo fine alle ostilità e consegnato all'Atletico Etruria un successo casalingo che mancava addirittura dal 6 Novembre scorso. L'Etruria si è portato a casa tre punti preziosi con questa seconda vittoria consecutiva, mentre per l'Urbino resta il rammarico di avere mancato il pareggio giocando un ottimo secondo tempo. Urbino Taccola comunque in piena lotta play-off: terzo posto con trentaquattro punti in ventuno partite.

Atletico Etruria: Orsini, Nobile, Franceschi, Vaglini, Bozzi, Sottoscritti (Masini), Ronda (Giusti), Gasperini, Coluccia, Barnini (Sant), Cavallini (Orfei). A disposizione Chiaverini, Turini, Venturi, Pistolesi, Ponzolini. All. Rainone.

Urbino Taccola: Bulleri, Lazzerini (Tahiri), Balduini, Veli (Cioni), Anichini, Taglioli, Baldini (Bani), Pinna (Cecchi), Nassi, Mogavero (Salvadori), Igbineweka. A disposizione Batistoni, Desideri, Oshadogan. All. Taccola.

Arbitro: Bernardini di Piombino (Lumetta di Piombino e Chernenkova di Piombino).

Marcatore: 24' Bozzi