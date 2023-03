Calcio. Prima: pisane a secco

Azione

Pisa 27 febbraio 2023 – Quota zero. Nessun punto in classifica per le cinque pisane. Sconfitto il San Frediano sul campo dell’Atletico Lucca, travolto il San Giuliano a Viareggio. Rinviato il derby Calci – Migliarino Vecchiano, e la gara interna del Tirrenia allo Stadio ‘Bui’ di San Giuliano Terme contro il Fornacette, entrambe a causa del forte vento sotto monte.



Atletico Lucca – San Frediano 3 – 1

Atletico Lucca: Agozzino, Sarti, Benedetti, Marzi, Tocchini, Lucchesi, Secchi, Ferretti, Berrettini (Posarelli), Tabarrani (Bartoli), Giuliani (Petretti). A disposizione Berti, Bonini, Medori, Biagini, Burgalassi. All. Merciadri

San Frediano: Cateni, Scafuri, Frizzi (Fiori), Mancini (Terracciano), Gemignani, Santerini, Tammaro, Spinelli, D’Amore, Puliti, Grassi (Girolami). A disposizione Mariani, Guainai, Ceschi, Vannozzi, Puccetti F., Puccetti N. All. Tocchini

Marcatori: 18’ e 81’ Tabarrani, 47’ Sarti, 56’ D’Amore



Viareggio – San Giuliano 4 – 0

Viareggio: Carpita, Belluomini (Gemignani), Benedetti (Martinelli G.), Sapienza, Bertacca, Monopoli, Fazzini, Minichini, Palazzolo (Martinelli L.), Marinai (Scaranna), Chicchiarelli (Pugliese). A disposizione Santini, Gemignani, Lombardi, Nelli. All. Santini

San Giuliano: Malasoma, Gremigni, Ferretti (Gradi), Naldini, Di Cocco, Grasseschi, Micheletti (Nacci), Nastasi, Baroni, Aufiero, Ghelardoni (Lentini). A disposizione Mattioli, Genovesi, Panna. All. Roventini

Arbitro: Bonaventura di Prato

Marcatori: 3’ Chicchiarelli, 7’ Benedetti, 65’ Fazzini, 66’ Marinai