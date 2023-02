Calcio. Prima: pareggio tra Tirrenia e San Giuliano

Azione

Pisa 13 febbraio 2023 – In Prima Categoria nessuna pisana conquista i tre punti. Nell’anticipo del sabato, chiesto dal Questore di Viareggio per evitare la concomitanza col Carnevale, il San Frediano è stato sconfitto per 2 – 0 dalla capolista bianconera. Partenza sprint per la corazzata viareggina che archivia la gara ben presto.

Viareggio – San Frediano – 2 – 0

Viareggio calcio: Carpita; Bertacca, Monopoli, Martinelli, Benedetti; Fazzini (Mattei, poi Sapienza), Martinelli (Scaranna), Minichino, Chicchiarelli (Pugliese) Marinai, Palazzolo. A disposizione Santini, Cinquini, Gemignani. All. Santini

San Frediano: Nannipieri; Scafuri (Vannozzi), Tammaro, Mancini, Gemignani, Ferrante (Guainai), Fiori (Falchi), Spinelli, D'Amore, Marinai, Terracciano (Grassi), A disposizione Serafini, Girolami, Scardigli, Santerini. All. Tocchini

Marcatori: 7', 14' Chicchiarelli

Pareggio nel derby tra Tirrenia e San Giuliano. Al Comunale ‘Scirea’ termina 1 – 1 tra i padroni di casa di mister Tortiello e gli ospiti di mister Roventini. Gara combattuta, vivace soprattutto nella ripresa.

Tirrenia – San Giuliano 1 – 1

Tirrenia: Giacobbe, Morgana, Luperini, Betti, Pieroni (Prato), Giari, Balleri, Anichini (Mani), Colombini, Cozzi (Termine), Arrighi (Paduano). A disposizione Fadda, Frroku, Giambruni. All. Tortiello

San Giuliano: Bertini, Gremigni, Grasseschi (Sanfratello), Sembolini (Genovesi), Di Cocco, Benvenuti (Nikiema), Naldini, Micheletti, Baroni, Aufiero, Ada Esono (Ferretti). A disposizione Malasoma, Gradi, Patacchini. All. Roventini

Marcatori 50’ rig. Aufiero, 78’ Colombini

Il Migliarino Vecchiano ha osservato il turno di riposo a causa del ritiro della Virtus Marina di Massa. Il Calci di mister Pagano non è andato oltre il pareggio interno a reti bianche contro il Serricciolo. Un punticino che fa classifica.

Calci – Serricciolo 0 – 0

Calci: Simoncini, Ulivieri (Colombani), Gori, Bartoli, Pellegrini, Ricci, Cara, Cirillo (Vaglini), Toni, Jenjare (Bufalini), D’Andrea (Magagnini). A disposizione Bici, Rossi, Perazzoni, Campus, Magagnini, Marchetti. All. Pagano

Serricciolo: Landi, Antinori, Lisi, Tazzini, Francini, Mameli, Scarpa (Angelotti), Dell’Amico, Conedera, Piscopo, Tavoni. A disposizione Pennucci, Gilli, Vegnuti, Forfori, All. Bertacchini

Note: espulso Ricci al 61’