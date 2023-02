Calcio. Prima: pareggia San Frediano, sconfitte le altre

Azione

Pisa 20 febbraio 2023 – Pareggio del San Frediano allo Stadio ‘Parra’ contro la Folgor Marlia, sconfitte tutte le altre quattro pisane. Questo il bilancio negativo delle nostre squadre in questo weekend di Prima Categoria.

I rossoblù di mister Tocchini passano in vantaggio con Girolami, subiscono il pareggio, tornano nuovamente in vantaggio con Santerini, ma la Folgor Marlia, terza in classifica, pareggia nuovamente su calcio di rigore. Un buon punto per i rossoblù nonostante la vittoria sfumata.

San Frediano – Folgor Marlia – 2 – 2

San Frediano: Nannipieri, Scafuri, Tammaro, Mancini, Santerini, Ferrante (Codella), Marinai, Spinelli, D’Amore, Puliti, Girolami (Grassi). A disposizione Mariani, Guainai, Ceschia, Scardigli, Vannozzi, Falchi. All. Tocchini

Folgor Marlia: Menichetti, Della Maggiora, Bagnatori D. (Bagnatori L.), Vitelli (Franco), Borelli, Bocca, Giannotti (Curumi), Tuzi, Ceciarini, Busembai, Ragghianti (Bacci). A disposizione Mariotti, Giomi, Micheletti, Quilici, Giampaoli. All. Gambini

Marcatori: 3’ Girolami, 24’ Ragghianti, 52’ Santerini, 64’ (r) Ceciarini.

Il Tirrenia torna sconfitto dalla trasferta di Forte dei Marmi.

Forte dei Marmi – Tirrenia 2 – 0

Forte dei Marmi: Bedei, Credendino, Nardini (Colasanto), Papi, Sodini F., Menapace, Bresciani, Tonacci (Borzonasca), Sodini N., Lossi, Tartarini (Capecchi). A disposizione Nocchi, Barbetti, Licusato, Cardillo, Tedeschi, Panaino.

Tirrenia: Giacobbe, Prato, Morgana, Betti, Pieroni, Giari, Termine (Cozzi), Mani, Colombini (Paduano), Anichini, Arrighi. A disposizione Fadda, Froku, Giambruni

Marcatori: 10’ Lossi, 93’ Capecchi

Il Migliarino Vecchiano perde in casa 0 – 3 contro l’Atletico Lucca. Una brutta sconfitta anche a causa del successo in coda del Corsanico sul Lammari.

Migliarino Vecchiano – Atletico Lucca 0 – 3

Migliarino Vecchiano: Bettini, Longobardi, Mori, Benedettini, Morgè, Andreotti (Moretti), Chelotti, Lobue (Umalini), Harch (Montanelli L.), Montanelli D. (Giuntoli), Le Rose (Armenante). A disposizione Fantozzi, Bandini, Campera. All. Trinci

Atletico Lucca: Agozzino, Sarti, Benedetti, Marzi (Betti), Tocchini, Lucchesi, Bonini (Tabarranj), Petretti (Ferretti), Berrettini (Posarelli), Secchi (Medori), Giuliani. A disposizione Decanini, Bartoli, Biagini. All. Merciadri.

Marcatori: 10’ e 60’ (r) Berrettini, 56’ Secchi

Un buon Calci cade nel finale sul campo del Romagnano che con questo successo aggancia in vetta il Viareggio pur con una gara in più giocata.

Romagnano – Calci 2 – 1

Romagnano: Tognoni, Mariotti, Mussi, Canesi, Ceragioli, Vaira, Sbarra, Monaco, Bertuccelli, Crovi, Della Pina. A disposizione Cima, Granai, Lezza, Viaggi, Vatteroni, Doretti, Costa. All. Incerti.

Calci: Simoncini, Ulivieri, Cirillo, Bartoli, Pellegrini, Gori, Bufalini, Cara, Toni, Vaglini, D’Andrea Pisani. A disposizione Bici, Fantacci, Colombani, Giorgi, Jenjare, Magagnini, Rossi, Marchetti, Campus. All. Pagano,

Marcatori: 4’ Della Pina, 75’ Toni, 86’ Bertuccelli

Sconfitto anche il San Giuliano. Al termine di una partita rocambolesca con le cinque reti nella ripresa il Fornacette espugna lo Stadio ‘Bui’ per 2 – 3 grazie alla rete decisiva del centravanti Pesci su calcio di rigore nel recupero.

San Giuliano – Fornacette Casarosa 2 – 3

San Giuliano: Malasoma, Gremigni, Ferretti, Semboloni, Di Cocco, Benvenuti, Micheletti, Nastasi, Baroni, Aufiero, Ghelardoni (Ada Esono). A disposizione Bertini, Grasseschi, Giovannetti, Lentini, Nikiema, Gradi. All. Roventini

Fornacette: Pinelli, Lorenzini, Borriello, Berti, Borselli (Rossi), Saviozzi (Coppola), Susini, Gulisano (Bozzi), Pesci, Amoroso, Palma (Maurelli). A disposizione Filippelli, Bertini, Bottoni, Riccetti, Benedetti. All. Malasoma

Marcatori: 47’ Baroni, 56’ Berti, 60’ Aufiero, 67’ Saviozzi, 91’ (r) Pesci