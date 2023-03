Calcio. Prima: Migliarino all'assalto

Esultanza San Frediano

Pisa 25 marzo 2023 – In Prima Categoria si gioca l’undicesima giornata del girone di ritorno. Poche gare al termine e punti pesanti in palio. In ottica play-off le possibilità di avere una pisana tra le pretendenti alla promozione sono residue: il Calci, quinto ma a meno venti punti dal Romagnano secondo ed a meno sette dal Fornacette quarto, ospita allo Stadio Comunale di Via Tevere la Torrelaghese. Nove punti in più per i calcesani che finora hanno collezionato nove vittorie, otto pareggi e sei sconfitte in ventitre gare.



Il San Frediano gioca sul campo del Corsanico. La squadra di mister Tocchini, protagonista di una bella stagione da neopromossa, è nona in campionato ed ha l’opportunità di scavalcare il San Giuliano che è di scena a Serricciolo, campo ostico e difficile da espugnare per tutti. I padroni di casa del Corsanico proveranno a vincere in tutte le maniere per superare in classifica il Migliarino Vecchiano che dista solo due punti.

Proprio i biancorossi di mister Trinci giocano al Comunale ‘Faraci’ di Migliarino contro l’Atletico Forte dei Marmi: vittoria d’obbligo anche per loro, per rintuzzare la rimonta del Corsanico. Il Tirrennia gioca a Lammari contro i padroni di casa penultimi con nove punti ma mai domi come dimostra il pareggio strappato allo Stadio ‘Bui’ domenica scorsa contro il San Giuliano.

Infine Viareggio – Folgor Marlia è una partita che dirà tanto sul discorso promozione, col Romagnano terza parte in causa che deve scontare il turno di riposo in questa giornata