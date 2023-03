Calcio. Prima: Calci vince, Migliarino precipita

Tirrenia in campo

Pisa 27 marzo 2023 – In Prima Categoria il Calci vince sulla Torrelaghese per 1 – 0 e col suo quinto posto è la prima pisana in classifica. San Frediano sconfitto a Corsanico (3 – 1) nonostante l’iniziale vantaggio, ma soprattutto Migliarino Vecchiano nel baratro dopo la sconfitta interna al Comunale contro l’Atletico Forte dei Marmi (2 – 3). La squadra di mister Trinci, superata in classifica dal Corsanico, ha ora quattro giornate a disposizione per provare il contro-sorpasso. Il Tirrenia vince a Lammari (0 – 1) supera il San Frediano ed agguanta il San Giuliano indenne a Serricciolo (1 – 1).



Calci – Torrelaghese 1 – 0

Calci: Simoncini, Menicagli, Cirillo, Cara (Perazzoni), Gori (Ricci), Bartoli, Bufalini (D’Andrea Pisani), Pitti (Fantacci), Toni, Vaglini, Magagnini (Jenjare). A disposizione Vannini, Giorgi, Ulivieri, Marchetti. All. Pagano

Torrelaghese: Mariani (Aperti), D’Onofrio (Dati), Pardini, Bonuccelli, Poletti, Tancredi, Pezzini (Comelli), Pacini (Della Gatta), Capo, Dalle Luche, Passaglia (Marsili). A disposizione Carmazzi, Checchi, Longobardi, Grossi. All. Baldini

Marcatori: 75’ Bartoli

Note: espulso Jenjare (80’)



Corsanico – San Frediano 3 – 1

Corsanico: Lippi, Barducci, Frusteri, Cortopassi, Batori, Tomei, Del Frate, Cipollini, Correia, Cerri (Gadi), Giunta (Simonini). A disposizione Marianelli, Del Soldato, Mei. All. Maffei

San Frediano: Cateni, Scafuri (Fiori), Gemignani, Mancini (Anzalone), Santerini, Ferrante, Tammaro, Spinelli, D’Amore, Puliti, Marinai. A disposizione Nannipieri, Scardigli, Fiori, Anzalone, Guainai, Vannozzi, Falchi, Bilancieri, Codella. All. Tocchini

Marcatori: 20’ Puliti, 59’ Del Frate, 67’ Tomei, 85’ Simonini

Note: espulso Puliti (78’)



Lammari – Tirrenia 0 – 1

Lammari: Mazzotta, Serafini, Gianneschi (Jatta), Fazzini, Rolla, Romiti, Lena, Lencioni, Fejzaj (Battistoni M.), Battistoni S. (Stringari), Vannucchi. A disposizione Martinelli, Manga, Antonelli, Angioli. All. Giovacchini

Tirrenia: Giacobbe, Morgana, Mani, Giambruni, Pieroni, Giari, Balleri (Termine), Anichini (Cozzi), Colombini (Salvadori), De Marchi, Arrighi. A disposizione Fadda, Betti, Ffroku, Luperini, Prato. All. Tortiello

Arbitro: Danesi di Pistoia

Marcatore: 86’ Salvadori



Migliarino Vecchiano – Forte dei Marmi 2 – 3

Migliarino Vecchiano: Bettini, Longobardi, Umalini, Mori, Morgè, Bandini (Armenante), Lobue (Moretti), Pardi, Montanelli F. (Montanelli L.), Le Rose (Coli), Montanelli D. A disposizione Fantozzi, Chelotti, Giuntoli, Benedettini, Andreotti. All. Trinci

Forte dei Marmi: Nocchi, Nardini, Tonacci, Papi (Menapace), Cardilllo, Credendino, Bresciani, Panaino, Maggi (Sodini N.), Barbetti, Tartarini (Fani). A disposizione Bedei, Colasanto, Lossi, Tedechi, Mazzei. All. Cagnoni

Marcatori: 9’ e 45’ Maggi, 65’ Montanelli L., 71’ Fani, 75’ Pardi



Serricciolo – San Giuliano 1 – 1

Serricciolo: Landi, Forfori, Casciari, Tazzini, Antinori, Mameli, Pennucci (Pinelli), Angelotti, Di Negri (Vegnuti), Piscopo, Lisi. A disposizione Bacchi, Spadoni, Gilli, Califfi. All. Bertacchini

San Giuliano: Malasoma, Gremigni, Grasseschi, Nacci, Di Cocco, Benvenuti, Naldini, Micheletti, Aufiero (Ada Esono), Nastasi, Ghelardoni (Baroni). A disposizione Bertini, Gradi, Giovannetti, Braccini. All. Roventini

Marcatori 1’ Naldini, 95’ Piscopo

Fabrizio Impeduglia