Calcio. Dilettanti: weekend importante

Azione

Pisa 4 marzo 2023 – La nona giornata del girone di ritorno del campionato di Promozione vede l’Urbino Taccola in casa contro l’Atletico Piombino. Ulivetesi terzi con trentaquattro punti, ospiti a quota ventisei: per i termali l’occasione di allungare ed avvicinare la Geotermica seconda che ospita l’Atletico Etruria che nell’ultimo turno ha battuto 1–0 proprio l’Urbino a Collesalvetti.

In Prima Categoria, si gioca la ventiduesima giornata di campionato (ore 15 il fischio di inizio).

Il Calci, sesto in classifica gioca al ‘Masoni’ di Fornacette. Trenta punti per la squadra di mister Pagano. Il San Giuliano ottavo riceve la terza forza del campionato Folgor Marlia allo Stadio Comunale ‘Bui’. Il San Frediano riceve allo Stadio ‘Parra’ il Lammari penultimo con otto punti: obbiettivo vittoria per i rossoblù. Il Tirrenia ha una gara difficile, ospite del Romagnano seconda forza di questo girone A. Il Migliarino Vecchiano attende al Comunale il Serricciolo: una vittoria sarebbe importantissima per la truppa di mister Trinci.



In Seconda Categoria, nel girone A si gioca l’ottava gara del girone di ritorno (calcio di inizio alle ore 15). La Cella capolista con quarantuno punti, gioca in trasferta sul campo del Ricortola terzo. Il Mulazzo, trentanove punti, è ospite del Lido di Camaiore. Il San Prospero Navacchio ottavo è atteso sul campo della Carrarese Giovani. Il Ponte delle Origini nono, riceve al Campo ‘Arno’ il San Macario Oltreserchio quarto. Nella zona calda il Pontasserchio fa visita al Don Bosco Fossone ultimo. Il Pappiana di mister Telluri, penultimo, riceve al ‘Mugnaini’ di Via Lenin il Monzone. Nel girone B la Popolare Cep (penultimo posto con tredici punti in ventuno gare) ospita il Pontecosi Lagosi.