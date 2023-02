Calcio. Dilettanti: l'Urbino Taccola a Saline

Azione

Pisa 11 febbraio 2023 – La sesta giornata del girone di ritorno di Promozione prevede per l’Urbino Taccola la trasferta sul campo del Saline. Biancorossi quarti in classifica con ventotto punti, Saline sesto con ventisei che dunque brama il sorpasso agli ulivetesi. La squadra di mister Taccola sta bene, dopo il successo per 3 – 0 nel derby contro il Ponsacco.

In Prima Categoria anticipo al sabato per il San Frediano che fa visita al Viareggio (ore 17, al Marco Polo Sports Center). Gara proibitiva per i rossoblù con alcuni elementi infortunati e squalificati. Mister Tocchini si affida all’organizzazione di gioco ed agli stimoli nell’affrontare la nobile decaduta bianconera. Esattamente il doppio i punti che ha il Viareggio sul san Frediano, ma i rossoblù sono comunque capaci di renedere la vita dura alla corazzata Viareggio come nella gara di andata. Al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato è derby tra il Tirrenia ed il San Giuliano: litoranei a ventuno punti, sangiulianesi a venticinque. Sarà una gara aperta a qualsiasi risultato tra due squadre che in questa stagione hanno palesato un’alternanza di periodi e risultati. Il Calci ospita al Comunale di Via Tevere il Serricciolo: l’obbiettivo è sicuramente quello di tornare alla vittoria. Quinto posto per il Calci che ha ventinove punti, otto in più degli ospiti. Riposa infine il Migliarino Vecchiano, a causa del ritiro e della retrocessione anticipata della Virtus Marina di Massa.

In Seconda Categoria va in scena la quinta giornata del girone di ritorno. La capolista La Cella, sbalestrata dalla batosta sorprendente sul campo del Pappiana, deve subito reagire ed è pronta a farlo al ‘Betti’ contro la Fivizzanese quarto che, paradossalmente potrebbe anche agganciarla in vetta in caso di vittoria. Il Pontasserchio vuole lasciare la zona retrocessione ed occorono punti sul campo dell’Atletico Carrara dei Marmi. Il Pappiana è ospite del San Macario Oltreserchio. La gara più attesa è il derby San Prospero – Ponte delle Origini: tre punti che contano sia per la squadra di mister Carducci che per quella della coppia Barsanti – Morganti. Nel girone B la popolare Cep terzultima fa visita al Montecarlo quartultimo: dire che questa partita conta è riduttivo. Uno scontro diretto molto importante tra due squadre che vogliono mantenere la categoria.