Calcio. Dilettanti: derby Migliarino-San Giuliano

Pisa 7 aprile 2023 – In Promozione l’Urbino Taccola è già in vacanza dato che la forbice lo ha privato del play-off contro la Geotermica che in finale attenderà la vincente di Castiglioncello – Colli Marittimi.

In Prima Categoria sabato in campo per le pisane. Alle 15.30 il Calci di mister Pagano riceve la capolista Viareggio allo Stadio Comunale di Via Tevere, mentre alle 16.30 il Tirrenia di mister Tortiello gioca all’Hemderson di Lucca sul sintetico dell’Atletico. Alle 18 il San Frediano di mister Tocchini scende in campo del nuovo e bellissimo impianto di Torre del Lago, lo Stadio ‘Ferracci’ per incontrare i padroni di casa della Torrelaghese. Gare di fine stagione con poca ansia per le nostre squadre che hanno già raggiunto l’obbiettivo della permanenza nella categoria anche per la prossima stagione.

Per Pasquetta (ore 15.30) è invece previsto il derby tra Migliarino Vecchiano e San Giuliano al Comunale ‘Faraci’. Se per gli ospiti si tratta di una partita priva di stimoli, per i locali è una gara molto importante. Mister Andreotti ed i suoi ragazzi devono cercare in queste ultime tre giornate di superare il Corsanico per cercare di giocare il play-out retrocessione in casa. Gli avversari hanno un punto di vantaggio ed ospitano il Forte dei Marmi.

Fabrizio Impeduglia