Calcio. Dilettanti: derby Etruria - Urbino Taccola

Azione

Pisa 25 febbraio 2023 – Ottava giornata del girone di ritorno nel campionato di Promozione. L’Urbino Taccola, terzo in classifica con trenta punti in venti gare, gioca sul campo dell’Atletico Etruria penultimo con diciassette. Per i locali si tratta di una gara assolutamente da vincere per cercare di mantenere la categoria, non sarà facile per la squadra di mister Taccola, come potrebbe sembrare sulla carta. Urbino Taccola reduce dalla vittoria sull’Invicta Sauro, mentre l’Atletico Etruria ha espugnato San Miniato e riacceso le proprie speranze di salvezza.

In Prima Categoria si gioca il derby tra il Calci ed il Migliarino Vecchiano: locali quinti, ma lontani dal piazzamento play-off a causa della forbice che li tiene a meno diciassette, ospiti invece in piena lotta retrocessione, quartultimi a meno sette dalla terzultima Corsanico che, battendo il Lammari 2 – 0 domenica scorsa è ritornata pienamente in gioco. Il San Frediano, unica squadra pisana domenica a fare risultato, cerca continuità a Lucca contro l’Atletico. Sono sei i punti in più dei rossoneri sui rossoblù di mister Tocchini. Il Tirrenia, ventidue punti in venti gare ospita allo Stadio ‘Bui’ di San Giuliano Terme il Fornacette quarto in classifica a trentotto punti. Il San Giuliano, ottavo con ventisei punti, affronta il Viareggio, la super capolista con quarantasette punti in diciannove gare, una in meno del Romagnano che la affianca.

In Seconda Categoria, nel girone A La Cella capolista insieme al Mulazzo con trentotto punti, attende al ‘Betti’ la Filattierese, insidiosa compagine che occupa il sesto posto. Ad arrestare la corsa del Mulazzo ci deve pensare il Pappiana in trasferta: gara difficile per la squadra di mister Telluri che oltre alla posizione rischia di perdere le distanza anche a causa della ‘forbice’. Il Ponte delle Origini è in trasferta sul campo del Monzone terzultimo ma che, numeri alla mano, lo può agganciare in graduatoria. Il San Prospero Navacchio riceve la Fivizzanese quinta. Il Pontasserchio di mister Tamagno attende il Lido di Camaiore per una gara necessariamente da vincere.

Nel girone B la Popolare Cep terzultima gioca sul campo del Monteserra per rimodellare la propria classifica deficitaria.