Calcio a 5, l'Atlante Grosseto under 19 chiude alla grande la stagione regolare

Grosseto, 24 aprile 2023 - I campioni regionali dell’Atlante Grosseto under 19 hanno chiuso in bellezza la stagione regolare. La giovane formazione allenata da Alessandro Izzo ha battuto 3-0 la Nuova Comauto Pistoia. Dopo la vittoria del campionato regionale già archiviata, nell’ultima giornata della regular season i grossetani hanno espugnano il parquet di Pistoia battendo con un secco 3-0 la Nuova Comauto, con reti di Galeota e doppietta di Jesus. Al termine della gara soddisfatto il tecnico grossetano Alessandro Izzo. “I ragazzi non hanno snobbato assolutamente la partita – ha detto Izzo -, e si sono rivisti in campo Didac e Tommaso Lessi anche con un buon minutaggio, assenti da molte giornate. Complimenti al nostro portiere Luca Guarducci perché in diverse occasioni è stato molto bravo, come del resto in tutta la stagione”. I ragazzi grossetani ritorneranno in campo domenica 23 alle 11 al Palabombonera contro il Fucecchio, quarta classificata in campionato, per la semifinale dei playoff verso il titolo italiano. Nuova Comauto Pistoia: Bicchi, Scannerini, Meacci, Innocentino, Signore, Milone, Gai, Bruni, Panattoni. All. Floridi. Atlante Grosseto: Guarducci, Serghej, Agnelli, Cipollini, Poggiaroni, Cardone, Galeota, Didac, Jesus, Lessi. All. Izzo. Reti: Galeota, Jesus (2).