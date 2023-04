Amrabat alle Cascine per la fine del Ramadan

Firenze, 21 aprile 2023 – Nella mattinata di oggi Sofyan Amrabat si è recato al Parco delle Cascine, insieme ad altri 10.000 (circa) musulmani, per celebrare la fine del Ramadan. Il centrocampista della Fiorentina è reduce da un mese di digiuno nel periodo che va dall’alba al tramonto, come da tradizione per tutti coloro che praticano la fede musulmana.

“Eid al-Fitr”, così viene chiamata la fine del periodo di Ramadan. La foto di Amrabat che a San Siro (durante la partita contro l’Inter) ha mangiato velocemente una banana proprio dopo il tramonto è diventata virale. Stamani il classe 1996 non è passato inosservato e si è anche concesso per selfie e strette di mano con alcuni fan in questa particolare circostanza. Il centrocampista marocchino ha poi pubblicato foto e video sulla sua pagina Instagram.