“Abbiamo preso una bella musata”: Favarin non cerca scuse per il suo Livorno finito ko

Livorno, 16 ottobre 2023 – Il mister Giancarlo Favarin è deluso ma motivato, dopo la sonora sconfitta per 2-4 contro il Tau Calcio. Il Livorno ha dato la sensazione di non essere mai in partita. Pochi discorsi, tanta autocritica da parte dell’allenatore amaranto.

"Come si dice a Livorno, abbiamo preso una bella musata – ha detto Favarin – Dobbiamo prendere questa gara come un errore di tutti, il mio in primis. Ho sbagliato alcune scelte".

Il mister ha poi continuato: "Eravamo partiti anche abbastanza bene, poi ci siamo spenti e abbiamo fatto poco di positivo. Abbiamo concesso tante occasioni al Tau".

Un peccato visto che, anche nei primi minuti del secondo tempo, la squadra era partita carica e motivata a riacciuffare il risultato: "Eravamo convinti di fare bene ma la foga ci ha fatto sbagliare tanto e abbiamo concentrato il nostro gioco con lanci lunghi su Cori – ha sottolineato Favarin – I nostri avversari hanno dimostrato di avere qualità. Ci hanno messo in difficoltà e hanno sfruttato bene i nostri errori".

Pur deluso, gran parte dell’ambiente amaranto è convinta che è meglio perdere adesso e fare tesoro dei propri errori che magari in una seconda parte di campionato decisamente più delicata: "Questo è un bagno di umiltà che ci è servito e ci servirà – ha continuato Favarin – Magari pensavamo di essere forti e che ogni partita fosse semplice, invece abbiamo avuto la conferma che questo è un campionato dove, ogni giornata, serve sacrificio e umiltà. Adesso raccogliamo i cocci e andiamo avanti con concentrazione".

di Filippo Ciapini