Calcio: le sfide dalla A alla C di toscane, umbre e dello Spezia

Calciomercato, Fiorentina: riscattato Barak, arriva Sabiri. Ecco l'esito delle trattative

Il Barcellona ci riprova per Amrabat: la società viola non convoca il centrocampista per la sfida con il Torino in Coppa Italia. Spezia: Strelec alla Reggina, mercato segnato da Kiwior. Empoli, Bajrami al Sassuolo. Dal Bologna arriva Vignato