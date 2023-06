Bioeconomia in Italia, 415,3 miliardi di euro nel 2022, presentato a Firenze

Nel 2022 l’insieme delle attività connesse alla bioeconomia in Italia ha generato un valore della produzione pari a 415,3 miliardi di euro (+15,9% sul 2021), l’11% del totale del valore della produzione nazionale, occupando circa due milioni di persone. Lo afferma il nono rapporto “La Bioeconomia in Europa“, redatto dalla direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo in collaborazione con il Cluster Spring e Assobiotec - Federchimica, presentato martedì scorso a Firenze. Il rapporto evidenzia una crescita del settore anche in Francia, Germania, Spagna. "Un ruolo chiave nella bioeconomia, in particolare in Italia, è ricoperto dalla filiera del tessile - abbigliamento", afferma Intesa Sanpaolo, spiegando che il 40% dei soggetti intervistati nella filiera del tessile - abbigliamento dichiara di voler ampliare le proprie produzioni bio-based nei prossimi 3 anni.

"La filiera del tessile - ha affermato Gregorio De Felice, chief economist e capo della ricerca di Intesa Sanpaolo - presenta un alto potenziale di circolarità che all’oggi risulta solo in parte sfruttato. È dunque opportuno che le best practice già in parte adottate si diffondano ulteriormente, sia fra le aziende sia fra i consumatori. In prospettiva l’attenzione a questi temi diventerà imprescindibile come leva strategica per il nostro tessuto produttivo".

