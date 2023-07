Bilancio Firenze Fiera Ipotesi slittamento

L’approvazione del bilancio di Firenze Fiera, società di gestione degli spazi della Fortezza da Basso, potrebbe slittare a settembre. La data indicata nel calendario è il 19 luglio, ma i soci potrebbero chiedere uno slittamento a settembre. Proprio a fine agosto scade l’avviso pubblico per ricevere manifestazioni d’interesse per la selezione di un nuovo socio industriale che sottoscriva parte dell’aumento di capitale della società, per un importo di 12 milioni di euro su un totale di 28 milioni, così come già deliberato nell’ambito di un piano di risanamento e rilancio 2023-2027 di Firenze fiera. L’avviso attribuisce al socio importanti ruoli nella governance e nell’organizzazione. Ieri giunta della Camera di commercio di Firenze che ha espresso la necessità di trovare il nuovo partner per la svolta della società. Fratelli d’Italia all’attacco con Jacopo Cellai (nella foto) dopo l’audizione in commissione a Palazzo Vecchio.