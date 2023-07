Biglietti bus, bufera sugli aumenti Giani: "Adeguamenti, non rincari" Ma scatta la raccolta firme per fermarli

di Lisa Ciardi

Fa discutere l’aumento del biglietto sui bus toscani. Con un fitto botta e risposta fra maggioranza e opposizione, ma anche all’interno del centrosinistra.

La novità, annunciata nei giorni scorsi, diventerà effettiva dal 1° agosto, quando il ticket ordinario passerà da 1,50 a 1,70 euro, quello via sms da 1,80 a 2 euro, i biglietti acquistati a bordo da 2,50 a 3 euro, il carnet da 10 biglietti da 14 a 15,50 euro. Stesso discorso per gli abbonamenti: il mensile che oggi costa 35 euro (28 euro con Isee), salirà a 38,70 euro (31 con Isee); l’annuale ordinario passerà da 310 a 342,80 euro (per l’annuale con Isee si andrà da 260 a 287,50 euro) e l’annuale studenti da 252 a 278,70 euro se ordinario, da 200 a 221,20 quello con Isee. Verso l’alto anche le tariffe extraurbane: ad esempio il biglietto di fascia 20-30 km passerà da 3,50 euro a 3,90, mentre l’abbonamento mensile salirà da 58,50 a 64,70.

E mentre infuria la polemica politica, con dure critiche anche dal centrosinistra (amministratori di Palazzo Vecchio in primis), il presidente della Regione, Eugenio Giani, difende la scelta. "Non sono rincari, abolirei la parola rincari – ha detto ieri intervenendo sul tema -. È semplicemente l’attuazione del disposto che era nel contratto con Autolinee Toscane per l’adeguamento Istat. In realtà questo manterrà Firenze con un prezzo del biglietto molto inferiore rispetto ad altre città. Da quando la Regione ha fatto l’appalto unico è come se i Comuni le avessero affidato tutto. E la Regione mette 660 milioni per il trasporto marittimo, ferroviario e bus. Non so proprio cosa ci dovremmo mettere di più. Ci sarà certo questo tavolo – ha continuato riferendosi al tavolo con la Regione chiesto dall’assessore all’ambiente del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, proprio per affrontare il tema degli aumenti dei biglietti -. Sarà l’occasione in cui decideremo anche quanto i Comuni contribuiranno sul trasporto pubblico locale".

Non la vede affatto così Marco Stella, consigliere regionale di Forza Italia, al quale l’aumento non è proprio andato giù.

"Ho presentato una mozione e un emendamento al Piano regionale di sviluppo – ha detto – per chiedere che venga immediatamente sospeso l’adeguamento delle tariffe relative ai titoli di viaggio e che vengano quindi lasciati invariati i prezzi dei biglietti. È assurdo che Autolinee Toscana abbia chiesto una cosa del genere a fronte di un servizio con enormi criticità e lo è ancor più il fatto che la Regione abbia detto sì, con un atto di giunta". Chi volesse firmare può lasciare il proprio nominativo scrivendo al numero WhatsApp 331.5279611 o, per email, a [email protected] Ma l’iniziativa di Forza Italia va anche oltre. "Ho invitato i cittadini alla disubbidienza civile – ha proseguito Stella illustrando l’iniziativa lanciata ieri a Toscana Tv - ovvero a non pagare la maggiorazione. È una provocazione, ma se non si avranno risposte nei prossimi giorni, in Consiglio regionale o in Commissione, lavorerò per strutturarla in modo concreto. Poche settimane fa Regione e Autolinee Toscane hanno presentato insieme uno studio, pagato proprio da At, che indicava a sorpresa un altissimo gradimento del servizio fra gli utenti. E ora fanno scattare gli aumenti. È una cosa vergognosa, soprattutto in un momento in cui le famiglie sono in enorme difficoltà economica, mentre si dice di voler incoraggiare il trasporto pubblico e a fronte del costo del carburante diminuito, con un risparmio per i gestori del servizio bus".