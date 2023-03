La Libertas Livorno vince anche a Casale (70-82) e mantiene il primo posto

Un'azione di Junior Casale Monferrato-Libertas Livorno

Casale Monferrato (Alessandria), 18 marzo 2023 – La Libertas Maurelli Group Livorno si sbarazza anche della Junior Casale Monferrato in trasferta (70-82) e si mantiene in testa alla classifica del girone A della Serie B da sola, in attesa del match di domani fra Pielle Unicusano e Knights Legnano.

Casale-Libertas 70-82

La pausa per le Final Four di Coppa Italia non ha fatto male alla squadra di Andreazza, che anche in Piemonte sotto le plance ha fatto valere la sua superiorità. Al riposo sul 38-42, il successo degli amaranto di fatto non è mai stato messo in discussione.